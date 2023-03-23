Ermeni taraftarlar, Kim Kardashian’ı İstanbul tribüne davet etti

Arsenal ve Paris Saint-Germain’in maçlarını tribünde izleyen ünlü Ermeni model Kim Kardashian, iki takımın da sahadan yenilgiyle ayrılmasıyla birlikte sosyal medya bu olayı konuşmuştu. Futbolseverler, esprili bir dille Kardashian’ın büyük takımlara uğursuz geldiği yönünde yorumlar yaparken, son olarak ülkesi Ermenistan’ın taraftarları, Kardashian’a çağrı yaparak Türkiye maçında tribüne davet etti.

Kardashian, Avrupa Ligi’nde Arsenal’ın Sporting’e elendiği maç ile Fransa Ligue 1’de PSG’nin Reims’e yenildiği mücadeleyi tribünden izlemişti. Kardashian’ın izlediği maçlardan iki büyük takımın da mağlubiyetle ayrılması sonrası ülkesi Ermenistan’da taraftarlar, Kardashian’ı Türkiye ile oynanacak maçı izlemeye davet etti.

Ermeni taraftarlar, “Kara kedi” olarak tanımladıkları Kim Kardashian’ın İstanbul’da olacak Ermenistan-Türkiye maçına gelerek Türkiye A Milli Takım’a kötü şans getirmesini esprili bir dille belirttiler.

Hatılanacağı üzere, Ermenistan ile Türkiye, grubun ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki ikinci maç ise 8 Eylül 2023’te İstanbul’da oynanacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/03/23/Futbol-Ermenistan-Türkiye-Kardaşyan/245991