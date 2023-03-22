Avrupa Satranç Şampiyonası’nda Ermeni satranççı, Azerbaycanlı rakibini mağlup etti

23’üncü Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası’nın 4’üncü turu sona erdi.

Ermenistan Satranç Federasyonu’nun sunduğu bilgilere göre bu turda Ermeni satranççılar Lilit Mkrtchyan, Elina Danielyan ve Anna Sargsyan zafer kazandı.

Lilit Mkrtchyan Azerbaycanlı rakibini mağlup etti. Karşılaşmanın ortalarında Lilit Mkrtchyan beyaz taşlarla beklenmedik bir atakla Azerbaycanlı Günay Mamadzada’yı teslim olmaya zorladı ve 4 üzerinden 3,5 puan elde etti.

Mariam Mkrtchyan ve Susanna Gaboyan’ın maçları berabere bitti.

Böylece Lilit Mkrtchyan ve Elina Danielyan 4 üzerinden 3.5 puan alarak 4’üncü ve 7’inci sıralarda yer alıyorlar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/03/22/Avrupa-Satranç-Şampiyonası-Ermeni/245939