Hanri Benazus: Atatürk’ü anlamak bir varoluş kavgasının adıdır

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İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde konuşan Atatürk araştırmacısı, yazar Hanri Benazus, önünde hazır bir model yokken idealist bir subayın cumhuriyeti kurduğunu dile getirerek, “Devrimlerle ulusumuz hızla kalkınmaya başladı. Atatürk’ü anlamak bir varoluş kavgasının adıdır. Atatürk konusunda çok fanatiğim” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazdığı kitaplar ve binlerce fotoğraftan oluşan Atatürk fotoğrafları koleksiyonuyla tanınan Hanri Benazus, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde “1923 Türkiyesi ve Mustafa Kemal” başlığı ile bir konuşma yaptı.

“ATATÜRK DEDİĞİNİZDE AKAN SULAR DURUR”

Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisi için çok büyük anlam taşıdığını belirten Benazus, “Atatürk dediğinizde bende akan sular durur. Daha genç bir subay olan Mustafa Kemal durduk yerde macera peşinde koşan sıradan birisi değildi. Tam aksine hayalini kurduğu yeniden doğuşu hayata geçirmeyi düşünen bir idealistti. Kurduğu cumhuriyetin ne anlama geldiğini nasıl büyük bir nimet olduğunu anlayabilmek için etrafımıza göz atalım. Afganistan, İran, Irak, Emirlikler, Suudi Arabistan, Suriye’yi, Mısır’ı, Libya’yı, Cezayir’i, Fas’ı, müslüman Afrika ve Asya ülkelerini şöyle bir gözden geçirin. Onun ve cumhuriyetin önünde hazır bir model de yoktu. Yolunu düşünerek, arayarak, deneyerek açtı. Şartlardan, tarihten yararlandı” dedi.

“ATATÜRK KONUSUNDA ÇOK FANATİĞİM”

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki zor şartları hatırlatan Benazus, Atatürk ve kurucu kadroların hayata geçirdiği çalışmalara değindi. Ülkenin demir ağlarla örüldüğünü, köylüye toprak, tarım araçları dağıtıldığını, köylüyü ezen vergilerin kaldırıldığını, hastalıkların kökünün kazındığını ifade eden Benazus, “Cumhuriyet ile aslında yüzlerce yıllık prangaları kırıp yoktan bir ülke kurma aşamasına gelmişlerdi. Kolay değildi yoksul ve bitkin bu milletin yaralarını sarmak. Devrimlerle ulusumuz hızla kalkınmaya başladı. Atatürk’ü anlamak bir varoluş kavgasının adıdır. Atatürk konusunda çok fanatiğim?” diye konuştu.

“ATATÜRK’Ü ANLATIN Kİ BIRAKTIĞI HEDİYENİN KIYMETİNİ BUNDAN SONRAKİ TORUNLARIMIZ ÖĞRENSİN”

Atatürk’ü anlatan Benazus, “Babası öldü, yetim büyüdü, üvey evlat oldu, karga bekçiliği yaptı, tutuklandı, hapse atıldı, sürüldü, işsiz kaldı, hastalandı böbreklerinden, vuruldu göğsünden, mesleğinden atıldı, idama çarptırıldı, kardeşleri öldü, çocuğu olmadı, boşandı sonunda da karaciğeri iflas etti. Evet Mustafa Kemal Atatürk bu. Ne olur evladı olmayan bu yetimin duygularını herkese anlatın. Anlatın ki o yetimin evlatlarımıza bıraktığı hediyenin kıymetini bundan sonraki evlatlarımız, torunlarımız öğrensin” ifadelerini kullandı.

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/hanri-benazus-ataturku-anlamak-bir-varolus-kavgasinin-adidir-2063060