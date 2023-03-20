GARO PAYLAN, KARS’TA NEVRUZ KUTLAMASINA KATILDI: “BU KARANLIK DÜZEN BİTECEK, DEVRAN DÖNECEK VE 40 GÜN 40 GECE HALAY ÇEKECEĞİZ”

TACETTİN DURMUŞ

HDP Nevruz Bayramı’nı bugün Kars Garı Miting Alanı’nda kutladı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Nevruz Bayramını kutluyoruz ama 55 gün sonra bir bayramımız daha olacak. 14 Mayıs günü bir bayram daha kutlayacağız. Hiç merak etmeyin değerli dostlar bu karanlık düzen bitecek, bu devran dönecek ve 40 gün 40 gece halay çekeceğiz” dedi.

HDP’nin Kars’ta bugün düzenlediği Nevruz kutlamasında, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem nedeniyle halay ve eğlence düzenlenmedi. Kutlamalara HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve PM üyeleri ile CHP Kars İl Başkanı Taner Toraman, Saadet Partisi Kars İl Başkanı Erkan Timuroğlu, EMEP Kars İl Başkanı Uğur İbrahim Özdemir ile demokratik kitle örgütleri katıldı. Konuşmaların arından Nevruz Ateşini Garo Paylan, Gülistan Kılıç Koçyiğit ve HDP Kars İl Başkanı Cengiz Anli birlikte tutuşturdu.

“BU KARANLIK DÜZEN BİTECEK, DEVRAN DÖNECEK”

Garo Paylan şunları söyledi:

“Zalimler karanlığı üzerimize dayatmaya çalıştı ama her şeye rağmen bizler omuz omuza olduk. Şimdi Nevruz Bayramını kutluyoruz ama 55 gün sonra bir bayramımız daha olacak. 14 Mayıs günü bir bayram daha kutlayacağız. Hiç merak etmeyin dostlar bu karanlık düzen bitecek, bu devran dönecek ve 40 gün 40 gece halay çekeceğiz. Değerli dostlar, 55 gün kaldı ve sizlerden bir söz istiyorum. Bu sürede her birimiz birer Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olacak mıyız? İşte bizim gücümüz burada. Bizim gücümüz halktan geliyor. Onlar zannettiler ki HDP’ye kapatma davası açarlarsa korkacaklar, sinecekler. Onlar zannettiler ki zindanlara binlerce yoldaşımızı atarlarsa korkacağız, sineceğiz. Ama şunu unutuyorlar; onlar mevki, makam, şan, şöhret ve para mücadelesi veriyorlar ama biz onur mücadelesi veriyoruz. Kimliklerimiz onurumuzdur. Türküz, Kürdüz, Ermeniyiz, Aleviyiz, Sünniyiz ve bunlar bizim kimliklerimizdir. Bizler kimliklerimizin yalnızca eşit olmasını istiyoruz. Kimliklerimizin kardeş olmasını istiyoruz. Bu barış meydanında da haykırıyoruz; bu eşitliliği Türkiye’de sağlayacağız. Bu eşitliği Anadolu’da, Mezopotamya’da, Kafkasya’da sağlayacağız. Hem Anadolu halkları olarak barışacağız hem de Ermenistan halklarıyla, Irak halklarıyla, Suriye halklarıyla, Azerbaycan halklarıyla da Yunanistan halklarıyla da barışacağız. Hem ülkemizde hem de bölgemizde barışı sağlayacağız. Düşmanlık politikalarına artık son. 14 Mayıs’tan sonra barış politikaları bu ülkede esecek. Hiç şüpheniz olmasın. Kazanacağız, hepimiz kardeşlik içerisinde kazanacağız. Türk de Kürt de Ermeni de Alevi de Sünni de kazanacak ama kazanabilmek için kol kola omuz omuza olacağız.”

“DEPREMLERDE BİZİ KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ BİLİYORUZ”

Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de şöyle konuştu:

“Bu yılki Nevruzumuz biraz buruk çünkü 6 Şubat’ta büyük bir deprem felaketi yaşadık. On binlerce insanımızı yitirdik. Resmi rakamlar 50 bin diyor. Ki biliyoruz 150 binden fazla canımız gitti. Üzgünüz ve yastayız ama aynı zamanda öfkeliyiz. Öfkeliyiz ve bizi kimin öldürdüğünü iyi biliyoruz. Bizi deprem öldürmedi. Bizi bu faşist iktidar öldürdü. Bizi ranta ve talana bulaşmış tek mantığı kâr etmek olan, insan hayatını, doğayı, yaşamları hiçe sayan bu iktidar öldürdü. Onun için biz buradan Kars’tan sesleniyoruz ‘size helal edecek hakkımız yok, sizden hesap soracağız’. İnsanlarımızı enkazın altında bıraktılar. Üzerinden 44 gün geçti hala çadır, su yok, banyo yok. Ve utanmadan, sıkılmadan ‘biz uçuyoruz, uzaya çıkıyoruz, Amerika ve Avrupa bizi kıskanıyor’. Böyle diyorlardı gördük işte nasıl kıskanıyorlarmış. Üç gün boyunca insanlar enkazların altında imdat çığlıkları ata ata yaşamlarını yitirdi e bu iktidardan tek bir kişi istifa etmedi. Onun için biz bu Nevruzumuzu aynı zamanda bir hesap sorma nevruzu olarak kutluyoruz. Yaşamlarımızı yok edenlere hesap soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz.

“BİZ BUGÜN BU ANAHTAR ROLÜMÜZÜ TÜRKİYE HALKLARININ LEHİNE KULLANACAĞIZ”

Yılardır yaşamadığımız zulüm kalmadı. 7 Haziran 2015’ten beri taş üstünde taş koymadılar. Partimizin önünden geçenleri, eş başkanlarımızı, milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı tutukladılar. Şimdi de partimizi kapatmak istiyorlar. Siyasi yasaklarla irademizi baltalamak istiyorlar. Biz de buradan Kars’tan söyleyelim; bizim partilerimizi kapatarak, HDP’yi kapatarak bu halkın iradesini engelleyebilirler mi? Milyonlarız çünkü, iradesine sahip çıkan Kürtleriz, Terekemeleriz, Azerileriz, inancına sahip çıkan Alevileriz. Kimliğine, yaşamına sahip çıkan kadınlarız. Bizi yenmek mümkün değil. Önümüzde bir seçim var. Bu seçimin anahtar partisi biziz. Seçimin kilit partisiyiz. Kendimize güvendiğimiz ve teslim olmadığımız için, yan yana durduğumuz için, kimliğimize, kültürümüze, dilimize, ilkelerimize, sahip çıktığımız için biz bugün bu anahtar rolümüzü Türkiye halklarının lehine kullanacağız. Türkiye’nin demokratikleşmesi için kullanacağız. Kürt sorununun demokratik çözülmesi için kullanacağız. Cumhuriyetin 2. Yüzyılında demokratik bir Cumhuriyeti inşa etmek için kullanacağız. Hiç kimse bizim bu anahtarla daha kötü bir Türkiye’nin kapısını aralamamızı beklemesin. İyi, güzel, doğru ne varsa HDP oradadır, Kürtler oradadır, Yeşiller Sol oradadır, kadınlar oradadır. Bunu Kars’tan bir kez daha söylemiş olalım.”

https://ankahaber.net/haber/detay/garo_paylan_karsta_nevruz_kutlamasina_katildi_bu_karanlik_duzen_bitecek_devran_donecek_ve_40_gun_40_gece_halay_cekecegiz_133032