Türk Yahudi Toplumu Liselerde Gerçekleşen Antisemit Vakalar Hakkında Açıklama Yaptı

Türk Yahudi Toplumu, Türkiye Hahambaşılığı Vakfı adına 18 Mart 2023 Cumartesi akşamı Twitter üzerinden yaptığı duyuru ile bu hafta içerisine Üsküdar Amerikan Lisesive Hisar Okulları‘nda gerçekleşen olaylara açıkça atıf yapmadan ayrımcılık, ötekileştirme ve nefrete karşı verilecek eğitime her anlamda katkıda bulunmaya hazır olduklarını bildirdi.

Son Günlerde Bazı Okullarda Yaşanan Olaylar Hakkında Duyuru: pic.twitter.com/X8RW46unhx — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) March 18, 2023

‘Son Günlede Bazı Okullarda Yaşanan Olaylar Hakkında Duyuru‘ başlıklı paylaşımın tamamı şu şekilde:

Son Günlerde Bazi Okullarda Yasanan Olaylar Hakkinda Duyuru: Son günlerde bazi okullarimizda, Yahudi inancina mensup ögrencilere karsi tarihin en büyük soykirimi “Holokost”u ve onu gerçeklestirenleri överek yapilan nefret eylemi/söylemi içeren kabul edilemez hareketler ve sözler, gençligimizin tarihi olaylar hakkinda egitilmesi ve bilinçlendirilmesi hususunun ne kadar önemli oldugunu bir kez daha gözler onune sermistir. Hepimizi derinden üzen ve düsünmeye mecbur eden bu olaylari yakinen takip etmekteyiz. Ülkemizin gelecedi olan gençlerimizin her türlü “Nefret söylem ve elem” karanligina düsmelerini engellemek için Milli Egitim Bakanlig’mizin önderliginde, tüm egitim

kurumlarimizi ve velilerimizi gereken tedbirleri ivedilikle almaya davet ediyoruz. Ayrimalik, ötekilestirme ve nefrete kars verilecek egitime her anlamda katkida

bulunmaya hazir oldugumuzu kamuoyuna saygilarimiza bildiririz.

https://www.avlaremoz.com/2023/03/18/turk-yahudi-toplumu-liselerde-gerceklesen-antisemit-vakalar-hakkinda-aciklama-yapti/