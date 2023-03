Taşnaklar Müslüman Kürt’ü sevmez

Hüseyin Likoğlu Jön Türkler, “Hürriyet, adalet, müsavat, uhuvvet” sloganları atarken, büyük çoğunluğu Ermeni kökenli olan Taşnak terör örgütü, Anadolu’da faaliyetlerine hız verdi. 1908 sözde devrimi ve 1909’da Sultan Abdülhamid’in darbeyle indirilmesinin ardından meydanı boş bulan Taşnaklar, Müslüman Kürtlerin yoğunlukta olduğu illerde katliamlara başladı. Sultan Abdülhamid Han’ı devirdikten sonra yönetimi ele geçiren İttihatçılar, devleti felaketten felakete sürüklerken, Taşnaklar, Müslüman Kürtleri kesmeye devam ediyordu. Balkan Savaşları’nda büyük kayıplar veren Osmanlı ordusu, katliamlar karşısında çaresiz kalmıştı. Taşnak çetelerin Erzurum, Van, Elazığ, Diyarbakır, Sivas, Bitlis başta olmak üzere Müslüman Kürtlerin çoğunlukta olduğu illerde katliamları 24 Nisan 1915’e kadar sürdü. On binlerce Müslüman öldürüldü. Yüzlerce kadın tecavüze uğradı, binlerce genç-yaşlı işkenceye maruz kaldı. Müslümanların malları gasp edildi, ama topraklarını terk etmediler. Emperyalist İtilaf Devletleri’nin desteğiyle Büyük Ermenistan hayali peşinde olan Taşnak teröristler, Müslüman Kürtlerin direnişi sayesinde amaçlarına ulaşamadı. Birinci Dünya Savaşı sonrasında da, Kurtuluş Savaşı sırasında da, Lozan’da da emellerine ulaşamayan Ermeni kökenli Taşnak teröristler, en çok kendilerine direnen Müslüman Kürtlerden nefret ettiler. Taşnakların Kürtlerden nefreti daha sonra kurulan ASALA terör örgütü döneminde de devam etti. ASALA’nın PKK’ya evrilmesiyle hâlâ devam ediyor. Bu satırları sadece bir tarih hatırlatması olarak kaleme almıyorum. Türkiye çok önemli bir seçime gidiyor. Siyasi hareketlilik bu tarihi atmosfere göre şekilleniyor. Siyasi partiler arasındaki ittifak şekillenmeleri bu ruh doğrultusunda belirleniyor. Suriye iç savaşından bu yana Batılı emperyalistlerin hedefinde olan Recep Tayyip Erdoğan’a karşı yapılan her siyasi hamle, emperyalist karşıtı siyasi partilerin karşı hamlesine sebep oldu. 15 Temmuz darbe ve işgal girişimine karşı oluşan Yenikapı Ruhu daha sonra Cumhur İttifakı’na dönüştü. 2018 seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı; AK Parti, MHP ve BBP’den oluşmuştu. Cumhur İttifakı’na yeni partilerin katılacağına ilişkin çalışmalar var. Bu kapsamda HÜDA-PAR, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteğini açıkça ilân etti. HÜDA-PAR’ın kayıtsız destek açıklaması birilerinin kimyasını çok fena bozdu. Meral Akşener’e göre, HDP Kürtlerin tek temsilcisiydi. HDP’ye karşı olmak Kürtlere karşı olmak anlamına geliyordu. Bütün siyasi hesaplarını AK Parti’nin Kürt karşıtlığı tezi üzerine yapanların hayalleri, HÜDA- PAR’ın Erdoğan’a desteğini açıklamasıyla suya düştü. HÜDA-PAR’I BÖLÜCÜLÜKLE İTHAM EDİP İTİBARSIZLAŞTIRMAK GARABET

Yaşadıkları hayal kırıklığını ortadan kaldırmak için HÜDA-PAR'a saldırma kararı aldılar. Tıpkı yüzyıl önce olduğu gibi Müslüman karşıtlığı diliyle HÜDA-PAR'a karşı saldırıya geçtiler. FETÖ'nün sosyal medya hesapları, HaberTürk ekranındaki görüntüsüne montajla sahte alt yazı yazarak, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Şeriatı sadece istemiyoruz, getireceğiz" dediğine ilişkin paylaşımlar yaptılar. 17-25 Aralık'tan bu yana FETÖ'nün sahte hesaplarından yapılan paylaşımları manşetlerine taşımayı emir addeden fondaş medya, bu yalanları manşetten verdi. Ve tabii aynı şekilde muhalefet de sazan gibi atladı olaya. Hâlbuki İslam şeriatını istemek, her Müslüman'ın hakkıdır. Bunu yadırgamak, buna karşı çıkmak alışageldiğimiz İslam düşmanlarının işidir. PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile aynı istikamette yol yürüyenlerin, HÜDA-PAR'ı bölücü olmakla itham edip itibarsızlaştırması başlı başına bir garabet. Paris'te Hz. Muhammed'e (sav) hakaret eden Charlie Hebdo'nun içimizdeki hamilerinin, Diyarbakır ve Batman meydanlarını Peygamber sevdalılarıyla buluşturan organizasyonların önderliğini yapan HÜDA PAR'dan nefret etmeleri gayet normaldir.