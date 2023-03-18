“Hatay’daki çok kimlikli yaşayışı korumak için ne yapacaksınız?”

HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan 6 ve 20 Şubat depremlerinde yıkılan ya da hasar gören Hıristiyan ve Musevi toplumların kültür varlıklarının onarılması ve özellikle Hatay’da çok kimlikli habitatın yeniden oluşturulması gündemiyle, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’ın yanıtlaması talebiyle TBMM’ye bir soru önergesi verdi. Paylan, “Hatay’ın Hristiyan ve Musevi cemaatlerini ayağa kaldırmak için planınız nedir?” diye sordu.

Paylan’ın soru önergesi şöyle:

“Depremden etkilenen 11 ilde bulunan Hıristiyan ve Musevi cemaatleri ve bu cemaatlere ait tarihi ve kültürel yapılar büyük bir yıkım yaşamıştır. Başta Hatay olmak üzere afet bölgesindeki kültürel çeşitliliğin simgesi olan bu cemaatlerin, ait oldukları çoğulcu habitatta tekrar yaşayıp yaşayamayacaklarına dair ciddi şüpheleri vardır.

Bu bağlamda;

Hatay’ın Hristiyan ve Musevi cemaatlerini ayağa kaldırmak için planınız nedir? Hatay’ın Hristiyan ve Musevi cemaatlerini çok kimlikli habitatlarına yeniden döndürecek misiniz? Deprem illerinde hasar gören kilise, sinagoglar ve kültürel varlıkları ne kadar sürede ve nasıl ihya edeceksiniz? Hatay’ın Hristiyan ve Musevi cemaatleri ibadethanelerinin etrafında yaşayabilecek midir?

5.Depremlerden hangi kiliseler ve sinagoglar nasıl etkilenmiştir?”

Agos