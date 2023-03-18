Dışişleri’nden, Avrupa Parlamentosu’nun ‘AB – Ermenistan ilişkileri’ raporuna tepki

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Avrupa Parlamentosu tarafından yayınlanan ‘AB- Ermenistan ilişkileri’ başlıklı rapora tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Avrupa Parlamentosutarafından yayınlanan ‘AB- Ermenistan ilişkileri’ başlıklı rapor hakkında Bakanlığa yöneltilen soruya yazılı cevap verdi.

Söz konusu rapora tepki gösteren Bilgiç, “Avrupa Parlamentosu’nun 15 Mart 2023 tarihli ‘AB-Ermenistan ilişkileri’ başlıklı olağan raporunda, ülkemiz ve 1915 olaylarıyla ilgili mesnetsiz iddialara yer vermekte ısrar ettiği görülmektedir. Tarihi olgular ve uluslararası hukuk normlarıyla bağdaşmayan bu görüşlerin bizim açımızdan geçerliliği bulunmamaktadır. Avrupa Parlamentosu’nu bu tür tek taraflı ve mesnetsiz iddiaları tekrarlamak yerine, siyasi ahlak ve uluslararası hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz” dedi.

https://www.dha.com.tr/gundem/disislerinden-avrupa-parlamentosunun-ab-ermenistan-iliskileri-raporuna-tepki-2223103