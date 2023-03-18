Depremde ölen Hataysporlu Atsu Hristiyan adetlerine göre defnedildi!

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidans’ın enkazında ölen Hataysporlu Atsu, ülkesinde bugün toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli depreme, Hatay’daki Rönesans Rezidans’ta bulunan dairesinde yakalanan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, ülkesi Gana’da son yolculuğuna uğurlandı.

Taziyeler için bir süredir cenazesi bekletilen Atsu için Hristiyan geleneklerine göre tören düzenlendi. Törene Gana Cumhurbaşkanı Akufo-Addo da katıldı.

Atsu’nun cenazesi, memleketi Greater Akra vilayetine bağlı Dogobome bölgesinde toprağa verildi.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/depremde-olen-hataysporlu-atsu-hristiyan-adetlerine-gore-defnedildi-1742264.html