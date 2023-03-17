İstiklal Caddesi’nin kalbindeki gizli kalmış St Antuan Kilisesi ve özel fotoğrafları

İstanbul Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi’nin kalbinde gizli kalmış St Antuan Kilisesi’ni özel fotoğrafları ile sunduk. İşte St Antuan Kilisesi açılış saatleri, ayin saatleri, tarihi, özellikleri, konumu ve özel fotoğrafları…

fotoğraflar: Mehmet Nurullah Aydın

İstiklal’in kalbinde gizli kalmış St. Antuan Kilisesi İstanbul’daki en büyük Katolik Kilisesi’dir. Aynı zamanda cemaati en geniş katolik kilisesidir.

Sent Antuan Kilisesi Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi üzerinde Galatasaray’dan Tünel’e doğru giderken sol tarafta bulunur.

Diğer bilinen adıyla San Antuan Kilisesi tarihi ise şöyledir; 1230’da rahipler, kurucuları Assisili Aziz Fransua adına, Galata civarında bir kilise inşa ettiler. 1639 ve 1660 yangınlarında iki kez yanan ve her yangından sonra yeniden aynı yerde kurulan Aziz Fransua Kilisesi en son geçirdiği yangın olan ve bütün çevresini yutan 1696 yangınından sonra Beyoğlu’daki yeni konumuna taşındı.

1724 yılında Pera’da Aziz Antuan adı verilen bu yeni bir kilise Osmanlı İmparatorluk saray ve devlet hizmetinde bulunan ve ayrıca ticaretle uğraşan Katolik ülkelerin (daha çok İtalyan-Fransız) vatandaşları ve onların aileleri için inşa edildi ve kutsandı.

Antuan Katolik kilisesi’nin inşaatı İstanbullu mimar Giulio Mongeri tarafından 1906’da tamamlanmıştır. Mongeri, Ankara’daki Ziraat Bankası, İstanbul’daki Maçka Palas ve Bursa’daki Çelik Palas Oteli’nin de mimarıdır.

Dğer adıyıla Saint Antoine kilisesi Kilise Latin haçı biçiminde inşa edilmiştir.

Antuan Kilisesi, şimdiki, cephesi kırmızı tuğla taşlarla örülü kilisenin inşasına, 1906 yılında eskisinin yerinde başlanmış ve 1912 yılında Aziz Antuan’ın naşının Padova Basilikası’ndaki yerine taşınmasının yıldönümü olan 15 Şubat günü Rahipler, yeni kiliselerine taşındılar, kilise kutsandı ve ibadete açıldı.

San Antuan Kilisesi, İtalyan Neogotik üslubunda, betonarme olarak inşa edilmiştir.

Kilisenin girişi, kiliseye gelir sağlamak için inşa edilmiş iki bina arasındaki kapıdan verilmiştir. Bu kapı kilisenin avlusuna açılır ve İstiklal Caddesine bakan bu cephenin genişliği 38 metredir. St Antuan Kilisesi İtalyan rahipler tarafından yönetilir.

İstiklal Caddesi girişindeki avlunun önündeki altışar katlı ve birbirlerine bir geçitle bağlanan 2 adet apartman, kiliseye gelir getirmesi için inşa edilmiştir. Bunlar St. Antoine Apartmanları’dır ve İstiklal Caddesi’nin ilk betonarme yapılarındandırlar.

St Antuan Kilisesi ayin saatleri ise şöyledir; Pazar günleri 10:00 ile 19:00 saatleri arası, Pazartesi ve Cumartesi günleri 08:00 ile 19:00 saatleri arası, Her Salı günü 11:30 olarak belirlenmiştir.

Müzede çeşitli sanat etkinlikleri ve düğün organizasyonları da yapılmaktadır.

San Antuan Kilisesi‘nin çanı sabah 6, öğlen 12 ve akşam 6’da olmak üzere günde 3 kez çanları çalmaktadır. Bunanla beraber inançlıları ibadete çağırmak ve bir ayin veya ibadet hizmetinin başladığını göstermek içinde çalınmaktadır.

St Antuan Kilisesi açılış saatleri ise her gün 08:00 – 19:30 saatleri arasındadır.

Katedrale ismini veren Aziz Antuan kimdir?

1195 yılında zengin ve görkemli bir ailenin ilk oğlu olarak Lizbon’da doğdu. Vaftiz olduğunda Fernando adını alan Aziz Antoine, okuma-yazma bilen oranının çok az olduğu bir dönemde okula gönderildi.

Bazı kaynaklara göre, zengin ailesi onunla daha da fazla övünmek için oğlunun avukat olmasını istemiş fakat kendisi bunu istememekte direnerek mütevazı bir hayatın peşinde koştu.

Çocukluğundan beri içinde beslediği inanç ve Tanrı sevgisi, onun geleceğini belirleyen en önemli etken olarak kabul edilmektedir.

Efsaneye göre Aziz Antoine, Lizbon Katedrali’nde şeytanın varlığını hissetmesi üzerine yere bir haç çizerek onu katedralden kovmuştur. On beş yaşına geldiğinde ise her şeyi arkasında bırakarak oturduğu sarayı terk edip Lizbon yakınlarındaki bir manastıra girerek kendini geliştirdi ve Avrupa’nın önde gelen bilim adamlarından birisi oldu.

Ailesi ve arkadaşları onu geri dönmeye ikna etmek için manastırda sürekli rahatsız ettiği için Portekiz’in o zamanlardaki başkenti Coimbria’daki başka bir manastıra giderek yirmi beş yaşında papazlık rütbesini aldı.

Antoine, katoliklikten sapmış kişileri Tanrı’nın yoluna döndürerek kötü Hristiyanları İncil’e göre yaşamaya yöneltti. 13 Haziran 1231 Cuma günü Antoine’ın yaşamının son günüydü. Bilinçli bir şekilde ruhunu Tanrı’ya teslim ettiğinde otuz altı yaşında olarak kabul edilmektedir.

Papa XXIII. Ioannes heykeli

St Antuan Kilisesi konumu: St Antuan Kilisesi

https://www.aydinlik.com.tr/fotogaleri/st-antuan-kilisesi-sent-antuan-kilisesi-san-antuan-kilisesi-antuan-kilisesi-antuan-katolik-kilisesi-sent-antoine-kilisesi-saint-antoine-kilisesi-istiklal-375430?sayfa=28