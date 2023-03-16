CNN TÜRK savaş sonrası Erivan’da | Türkiye’den giden ilk haber kanalı oldu

Türkiye ve Ermenistan milli takımları, 13 yıl sonra ilk kez bir futbol müsabakasında karşı karşıya gelecek. 10 gün sonra Erivan’da gerçekleşecek maç öncesi Ermenistan’da hava nasıl? Serdar Korucu ve CNN TÜRK Şef Kameramanı Ahmet Akpolat Ermenistan’da. O maçın yapılacağı stadın önünden son durumu aktardı.

İşte Serdar Korucu’nun açıklamaları:

GÖZLER ERMENİSTAN-TÜRKİYE MAÇINDA

Burası Ermenistan’ın başkenti Erivan. Arkamdaki stadyum ise Vazgen Sargsyan Stadyumu. Gözler bu stadyumdaki maça çevrildi. Karşılaşma Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında 25 Mart’ta Türkiye-Ermenistan milli takımları arasında oynanacak.

UEFA TÜRK TARAFTAR ALINMAMASINA KARAR VERDİ

Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, UEFA maçın konuk takımın seyircisi olmadan oynanması kararı verdi. Ermenistan Futbol Federasyonu bu kararın tansiyonun yükselmesi olasılığına karşı UEFA tarafından alındığını, Türkiye Futbol Federasyonu ya da kendileri tarafından böyle bir talebin iletilmediğini kaydetti. Aynı kural, eylül ayındaki Türkiye’deki rövanş maçında da uygulanacak. Ermenistan’dan seyirci alınmayacak.

TÜRKİYE’DEN GİDEN İLK HABER KANALI OLDU

Bu maç ilk değil. Son kez 2008, 2019 yıllarında da iki takım karşı karşıya gelmişti. Fakat bu maçın zamanlaması daha önemli. Çünkü 2022’deki Karabağ Savaşı ve sonrasındaki normalleşme sürecinin ardından ilk kez iki takım karşı karşıya gelecek. Bölgede aslında tansiyon yüksek. Hala da gerginlik devam ediyor. Bu kapsamda da 2022 savaşının hemen ardından bölgeye gelen Ermenistan’a akreditasyonla gelen ilk haber kanalı CNN TÜRK oldu. Ahmet Akpolat ile beraber biz Erivan’dayız. Bu notları size aktarmış olalım.

https://www.cnnturk.com/dunya/ingiltere/ingilterede-demir-yolu-grev-krizi-istasyonlar-bos-kaldi