“Yazmadığım zamanlar dünyamın daraldığını hissederim, kendimi hapishanede gibi hissederim”

Hasan Cemal

“Kendini beğenmiş insan kendini körleştirir!”

Günlüğümden, İstanbul, 20 Mayıs 2019

Ocak ayından beri T24 yazılarımı kestim.

Ama anlaşılan yazmadan olamıyor,

günlük tutmak,

arada bir tweet atmak yetmiyor.

Anais Nin’in o sözleri aklımda:

Kendimizi boğuluyor, daralıyor ya da yapayalnız

hissettiğimizde, dünyamızı genişletebilmek için

yazarız. Yazmadığım zamanlar dünyamın daraldığını

hissederim, kendimi hapishanede gibi hissederim.

Yazmadığım zamanların günlüğünü karıştırıyorum.

“Ermeni kardeşlerimin

24 Nisan soykırım acısını

paylaşıyorum”

diye attığım tweet yüzünden

12 bin küsur küfür yemişim.

Akıl alır gibi değil.

Octavio Paz‘ın ölümünden önce

1999’da çıkan “Itinerary, An Intellectual

Journey” isimli son kitabını okurken

aldığım notlar karşıma çıkıyor.

İlya Ehrenburg kendisini

kendi çelişkilerinin içine hapsetmedi.

Çelişkilerinin üstündeydi.

Yirmisinde komünist, kırkında veda!

Doris Lessing bu süreçte

iki noktaya işaret ediyor.

İnsanın kendini gerçekten

özgür hissetmeye başlaması

ve kendi şüphelerini tartışabilecek

eleştirelliğe ulaşması.

Umberto Eco demiş ki:

“Aydınlanmış entelektüel ahlakın

vazgeçilemez koşulu, tüm

inançları, hatta bilimin mutlak

gerçek dediklerini de

eleştiriye tâbi tutmaktan geçer.”

Octavio Paz‘ın ölümünden önce

1999’da çıkan “Itinerary, An Intellectual Journey”

isimli son kitabını keyifle,

içimde kımıldayan buruk duygularla okudum.

Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi Meksikalı ozan,

bir başka diyara göç hazırlığı

yaparken bitirmiş bu kitabı.

Kendi kendisiyle hesaplaşmış…

Entelektüel oluşumunun ipuçlarını saklamamış…

Siyasal kopuşları sırasında yaşadığı yalnızlığı,

düş kırıklıklarını belirtmiş…

Ve hayatta iyiyle kötüyü anlatmış…

Stalin‘le birlikte komünizmden kopmuş…

Sartre‘a değil Camus‘ye yakınlık hissetmiş…

Sartre’dan niçin hazzetmediğini bir cümlede özetlemiş:

Sartre ölünceye kadar özgürlük adına

devrimci Sezar’ların cinayetlerini,

suçlarını görmezlikten geldi, bunları sakladı.

Albert Camus’yü sevmiş Octavio Paz,

bağımsız düşünebilen bir insan olduğu için…

Ve bir başka diyara göç ederken

bir noktanın yaşamsallığını hiç elden bırakmamış:

Eleştirel düşünce…

Şu cümle de Meksikalı ozanın:

Kendini beğenmiş insan

kendini körleştirir!

Bu da şimdi nerden çıktı?

https://t24.com.tr/yazarlar/hasan-cemal/yazmadigim-zamanlar-dunyamin-daraldigini-hissederim-kendimi-hapishanede-gibi-hissederim,39157