Üsküdar Amerikan öğrencilerinden, Ulus Musevi Lisesi öğrencilerine Nazi selamı

Liseler arası futbol turnuvasında Üsküdar Amerikan Lisesi (ÜAL) futbol takımından birkaç öğrenci Ulus Özel Musevi Lisesi (UÖML) öğrencilerine karşı gol sevinçlerini Nazi selamı vererek yaptı.

Türk Yahudi Toplumu, sosyal medyada büyük tepki gören olayı doğrulayarak gerekli girişimlerde bulunduklarını ifade etti.



UÖML öğrencileri konuyla ilgili yorum yapmak istemezken, veliler olayı doğruladı. UÖML müdürü Funda Kara yaptığı açıklamada, “Üsküdar Amerikan Lisesi yönetimi ve ligi düzenleyen spor kurulu ile iletişim içindeyiz. Yaşananlarla ilgili durumu paylaştık Konu ile ilgili görüşmelerin sonuçlarını ve kurul kararlarını paylaşacağız” dedi. Okul yönetimi yaşanan olay karşısında öğrencilerinin verdiği tepkiyi de övdü.

Özellikle ÜAL veli ve mezunları, okul yönetiminin konuyla ilgili tepkisizliğine sinirlenen paylaşımlar yaptı. Okul takımının, düzenlenen futbol turnuvasından diskalifiye edilmesi, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından önerildi.

Üsküdar Amerikan Lisesi’nin bağlı olduğu SEV Vakfı Yönetim Kurulunun bir üyesi, Şalom’a yaptığı açıklamada, olaydan sorumlu olan bir öğrencinin olduğunu belirterek, ÜAL yönetiminin UÖML yönetimini arayarak özür dileğini, en yakın zamanda da ziyaret etmeyi planladığını belirtti.

Üsküdar’dan açıklama

Üsküdar Amerikan Lisesi, Çarşamba sabahı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“1876 yılından bu yana nesiller yetiştiren Üsküdar Amerikan Lisesi olarak, Ulus Özel Musevi Lisesi ile gerçekleştirilen bir futbol maçında, bir takım oyuncumuzun yapmış olduğu yanlış hareketten dolayı derin üzüntü içindeyiz.

Kurum ve eğitim felsefemiz gereği, her türlü ayrımcılığın karşısında durduğumuzu önemle vurgulamak isteriz.

Ulus Özel Musevi Lisesi okul yetkilileri ile ivedilikle görüşüp üzüntülerimizi iletmiş ve gerekli soruşturmayı başlatmış bulunmaktayız.

Konunun hassasiyet ve önemle tarafımızdan takip edileceği tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

https://www.salom.com.tr/haber/125899/uskudar-amerikan-ogrencilerinden-ulus-musevi-lisesi-ogrencilerine-nazi-selami