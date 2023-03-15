Ulus Özel Musevi Lisesi ile yapılan maçta gol sevinci Nazi selamıyla paylaşıldı

Üsküdar Amerikan Lisesi (ÜAL) ile Ulus Özel Musevi Lisesi (UÖML) arasında oynanan liseler arası futbol karşılaşmasında ÜAL öğrencileri golden sonra Nazi selamı verdi. ÜAL okul yönetimi bir öğrenci hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

İzzet Stamati isimli bir kişi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde Üsküdar Amerikan Lisesi (ÜAL) ile Ulus Özel Musevi Lisesi (UÖML)arasında oynanan liseler arası futbol karşılaşmasında ÜAL öğrencilerinin gol sevinçlerini Nazi selamı vererek paylaştığını iddia etti:

“Bugun oynanan liseler arası futbol müsabakasında üsküdar amerikan lisesi oyuncuları gol sevinçlerini ulus musevi lisesi oyuncularına karşı nazi selamı vererek kutlamışlar hem de bir tanesi degil topluca yapmışlar.”

Bugun oynanan liseler arası futbol müsabakasında üsküdar amerikan lisesi oyuncuları gol sevinclerini ulus musevi lisesi oyuncularına gol sevinçlerini nazi selamı vererek kutlamışlar hem de bir tanesi degil topluca yapmışlar @MilliEgitimBak @tyahuditoplumu — IZZET STAMATI (@izzetstamati) March 14, 2023

Stamati, iddiasının kaynağını soranlara yaşananlara kendi yeğeninin tanıklık ettiğini ve olayın yaşandığı anlara ait görüntülerin her iki okul yönetiminde bulunduğunu söyledi:

“Kaynak benim yeğenim, bugün bu olaya gözleri ile şahit oldu, okul yönetimleri ve organizasyonu yapan kurul da gerekli araştırmaları yapıyor @tyahuditoplumu konu ile ilgili açıklama yaptı, görüntülerin var olduğunu biliyorum ama paylaşılır mı bilmiyorum. Kanıt var mı diye soran dostlar evet var her iki okulda da görüntüler var mutlaka bizlerle paylaşacaklardır.”

Herkes sizin tweetinizden kaynaklı yazıyor da gördüğüm kadarıyla bir kanıtınız filan yok, duyum. Var mı bir kanıt? — Püren (@purenyo) March 14, 2023

Bugun oynanan liseler arası futbol müsabakasında üsküdar amerikan lisesi oyuncuları gol sevinclerini ulus musevi lisesi oyuncularına gol sevinçlerini nazi selamı vererek kutlamışlar hem de bir tanesi degil topluca yapmışlar @MilliEgitimBak @tyahuditoplumu — IZZET STAMATI (@izzetstamati) March 14, 2023

Türk Yahudi Toplumu, söz konusu iddiayı doğrulayarak konunun takipçisi olduklarını açıkladı:

Bugun oynanan liseler arası futbol müsabakasında üsküdar amerikan lisesi oyuncuları gol sevinclerini ulus musevi lisesi oyuncularına gol sevinçlerini nazi selamı vererek kutlamışlar hem de bir tanesi degil topluca yapmışlar @MilliEgitimBak @tyahuditoplumu — IZZET STAMATI (@izzetstamati) March 14, 2023

Üsküdar Amerikan Lisesi’nden açıklama

Konuya ilişkin açıklama yapan Üsküdar Amerikan Lisesi, Nazi selamının yalnızca bir oyuncu tarafından verildiğini belirterek okul yetkililerinin konuyla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı. Açıklama şöyle:

“1876 yılından bu yana nesiller yetiştiren Üsküdar Amerikan Lisesi olarak, Ulus Özel Musevi Lisesi ile gerçekleştirilen bir futbol maçında, bir takım oyuncumuzun yapmış olduğu yanlış hareketten dolayı derin üzüntü içindeyiz. Kurum ve eğitim felsefemiz gereği, her türlü ayrımcılığın karşısında durduğumuzu önemle vurgulamak isteriz. Ulus Özel Musevi Lisesi okul yetkilileri ile ivedilikle görüşüp üzüntülerimizi iletmiş ve gerekli soruşturmayı başlatmış bulunmaktayız. Konunun hassasiyet ve önemle tarafımızdan takip edileceği tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Şalom’a açıklama yapan ÜAL’ın bağlı olduğu SEV Vakfı Yönetim Kurulunun bir üyesi, olaydan sorumlu bir öğrencinin olduğunu belirtti ve ÜAL yönetiminin Üsküdar Özel Musevi Lisesi yönetimini arayarak özür dileğini, en yakın zamanda da ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

https://serbestiyet.com/haberler/gundem/ulus-ozel-musevi-lisesi-ile-yapilan-macta-gol-sevinci-nazi-selamiyla-paylasildi-121815/