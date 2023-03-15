Garbis Zakaryan’ı anlatan belgeselin gösterim tarihi netleşti

Luys Medya tarafından hazırlanan belgeselin 30 Mart’ta gösterileceği belirtildi.

Türkiye’nin ilk millî boksörü Garbis Zakaryan’ı anlatan ‘Altın Kalpli Eldiven Garbis Zakaryan’ belgeselinin prömiyer tarihi belli oldu. İlk olarak 7 Şubat Salı akşamı yapılması planlanan prömiyer, 6 Şubat’ta Maraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Atatürk Kültür Merkezi’ndeki gösterimden önce ise Zakaryan’ın hayat hikâyesinin anlatıldığı aynı isimli sergi ziyarete açılacak. Sergi, ilk olarak Haziran 2021’de izleyiciyle buluşmuştu.

Luys Medya tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi: “6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle ertelediğimiz ‘Altın Kalpli Eldiven Garbis Zakaryan Belgesel Filmi’nin yeni gösterim tarihi 30 Mart 2023 olarak belirlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yaşamış en önemli sporculardan biri olan Ortadoğu Boks Şampiyonu ve Türkiye’nin İlk Milli Boksörü Garbis Zakaryan’ın Belgesel filmini hazırlamış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Garbis Zakaryan İstanbul’da dünyaya gelmiş, Ermeni bir ailenin ikinci çocuğu olarak tüm dünyayı derinden etkileyen İkinci Dünya Savaşı şartlarında yetişmiş, boks kariyerine başlamış, şampiyonluklar ve başarılarla dolu bir hayat yaşamış bir sporcudur. ‘Altın Kalpli Eldiven Garbis Zakaryan Belgesel Filmde’ onu, kendi sesini ve ona yakın insanların hakkındaki düşüncelerini bulacaksınız.”

Agos