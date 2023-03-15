Charles Aznavour’un anıtı Yerevan’daki “Fransa Meydanı’nın” merkezine yerleştirilecek

Başkent Yerevan’daki Fransa Meydanı’na Ermeni ulusal kahramanı, şarkıcı, söz yazarı, efsanevi sanatçı Charles Aznavour’un anısına bir anıt dikilecek.

Yerevan Belediye Meclisi toplantısında, “Charles Aznavour’un anısına bir anıt dikilmesine onay verilmesi üzerine” projesi Yerevan Belediye Başkan Yardımcısı Tigran Avinyan tarafından sunuldu. Kendisi anıtın bir kopyasının Paris’te dikileceğini de duyurdu.

Avinyan, Charles Aznavour’un 100. doğum yıldönümü arifesinde “Aznavour” Vakfı’nın Yerevan’da Charles Aznavour için bir anıt dikmeyi teklif ettiğini söyledi. Belediye başkan yardımcısına göre, yapılan görüşmeler sonucunda anıtın Fransa Meydanı’nın merkezinde yerleştirilmesi önerildi.

Avinyan, dünyaca ünlü Ermeni sanatçı, büyük hayırseverin hak ettiği şekilde değerlendirilmesi, bıraktığı mirasına değer verilmesi ve yaygınlaştırılması, anısının yaşatılması gerektiğini vurgulayarak, karar taslağının kabul edilmesini önerdi.

Yerevan Belediye Meclisi oybirliğiyle projeyi onayladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/03/15/Charles-Aznavour-un-anıtı-Yerevan-Fransa-Meydanı/245503