PATRİK HAZRETLERİ DÜNYA KİLİSELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİNİ KABUL ETTİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 12 Mart 2023, Pazar akşamı, Dünya Kiliseleri Birliği (WCC) Genel Sekreteri Prof. Dr. Jerry Pillay’i ve sekreteri Ani Ğazaryan Drissi’yi kabul etti. Görüşmede Peder Şirvan Mürzyan da hazır bulundu.

Görevine yeni seçilen değerli konuk tüm ruhani önderleri ziyaret ediyor. Daha önce, Kadasetli Papa Francis Hazretleri’ni ve Rum Ortodoks Patriği Kadasetli Bartholomeos Hazretleri’ni, şimdi ise Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri’ni ziyaret ederek kendisiyle tanışmak, Patriklik Makamı ve İstanbul Ermeni Cemaati hakkında bilgi almak üzere Ermeni Patrikhanesi’n ziyarete gelmişti. Görüşmede Prof. Jerry Pillay Makam’ın tarihi ve misyonu hakkında Patrik Hazretleri’nden genel bilgi aldı.

Patrik Hazretleri, özellikle İstanbul Patrikliği’nin Ermeni Kilisesi’nin önemli merkezlerinden biri olduğunu ve çocuklarımızın dini, ahlaki ve kültürel taleplerine kendi sınırları içinde cevap vermeye çalıştıklarını vurguladı.

İstişare konusu, kiliseler birliği ve İznik Ekümenik Konsili’nin 1700. yıldönümü kutlamalarıyla ilgili çeşitli konulardı.

Patrik Hazretleri, değerli konuğa ziyareti için teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad