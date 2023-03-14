Paşinyan’dan “Ermenistan KGAÖ’den çıkmıyor, KGAÖ Ermenistan’dan çıkıyor” açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan’ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünden (KGAÖ) çıkmayı düşünmediğini ancak Ermenistan yönetiminin değerlendirmesine göre KGAÖ’nün Ermenistan’dan çıktığını kaydetti.

Yavuz Aydın

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, basın mensuplarıyla yaptığı yüz yüze görüşmede, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, Ermenistan’ın KGAÖ Genel Sekreter Yardımcılığı kadrosundan vazgeçtiğini, bunun Rus ve Ermeni düşünce merkezlerinde Ermenistan’da başlayan KGAÖ’den ayrılma sürecinin bir başka adımı olarak değerlendirildiğine dair sorusuna karşılık Paşinyan, “Ermenistan’ın değil, KGAÖ’nün Ermenistan’dan ayrıldığı” düşüncesinde olduğu cevabını verdi.

Paşinyan, KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas’ın Eylül 2022’de Ermenistan’a yaptığı ziyarette kendisine KGAÖ’de Ermenistan’ın kuruluştan ayrılmayı düşündüğüne dair kaygılar olduğunu aktardığını söyledi.

Ancak Paşinyan, KGAÖ Genel Sekreteri’ne, bunun doğru olmadığını, tam aksine Ermenistan’da, KGAÖ’nün Ermenistan’dan ayrılmayı düşündüğüne dair endişeler olduğu yanıtını verdiğini kaydetti.

Paşinyan, şöyle devam etti:

“Ben, KGAÖ’nün isteyerek veya istemeyerek Ermenistan Cumhuriyeti’nden çıktığını değerlendiriyorum. Bu, bizi rahatsız ediyor. Olup biten hiçbir şeyi saklamayacağız. Ne oluyorsa meydanda, biz kaygılarımızı başka şekilde ifade ediyoruz. Biz KGAÖ Genel Sekreter Yardımcılığı pozisyonunu, bunun Ermenistan’ın güvenliği için bir imkan daha sağlamak anlamına geleceğine dair halkımıza yanlış bir mesaj vermemize yol açmayacağını düşünseydik memnuniyetle üstlenirdik. Eğer bu böyle değilse, en azından halkımıza karşı dürüst olma mantığıyla böyle bir adım atmanın anlamı yok.”

“KGAÖ’den ayrılmayı düşünmüyoruz”

Ermenistan’ın, KGAÖ ile uzun ve uyumlu biçimde çalıştığını belirten Paşinyan, “Sorun, KGAÖ’nün en azından Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında faaliyet gösterip göstermediği, var olup olmadığıyla ilgili. Biz bu sorunla yüzleşmek istiyoruz ve buna hazırız.” değerlendirmesini yaptı.

Paşinyan, 2021’de Ermenistan ordusunun savaşmadığına, KGAÖ’nün gelip Ermenistan’ı korumasını beklediğine dair eleştiriler olduğu, Ermenistan’ın Eylül 2022’de Örgüte “yanlış maddeden” başvurduğu ve bu sebeple KGAÖ’nün istemesine karşın yardım kararı alamadığı iddialarına karşı “Biz, KGAÖ’ye mümkün olan tüm maddelerle başvurduk. KGAÖ’den ayrılmayı düşünmüyoruz, değerlendirmemiz KGAÖ’nün bizi terk ettiği yönünde, bu da bizi endişelendiriyor.” diye konuştu.

Ermenistan’ın İkinci Karabağ Savaşı sonrasında KGAÖ ile arası açılmaya başladı

Ermenistan, 10 Mart’ta, KGAÖ Genel Sekreter Yardımcılığı pozisyonundan çekildiğini açıklamıştı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 10 Ocak’ta Azerbaycan ile yaşanan ihtilaf nedeniyle Ermenistan’da yapılması planlanan KGAÖ tatbikatını “uygun bulmadıklarını” belirterek, ülke topraklarında gerçekleştirilmesini reddetmişti.

Ermenistan yönetimi, KGAÖ’yü İkinci Karabağ Savaşı esnasında pasif kalmakla ve Ermenistan’a yeterli desteği sağlamamakla suçlamıştı.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/pasinyandan-ermenistan-kgaoden-cikmiyor-kgao-ermenistandan-cikiyor-aciklamasi/2845373