Paşinyan, hem Ermenistan sınırı boyunca hem de Dağlık Karabağ’da gerilimin tırmanma olasılığının yüksek olduğunu belirtti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan basın toplantısı sırasında hem Ermenistan, hem de Artsakh (Karabağ) sınırlarında gerilimin tırmanma olasılığının yüksek olduğunu ifade ederek “Vardığım sonuç, Azerbaycan’ın giderek artan saldırgan retoriğine dayanıyor ve elbette başka veriler de var” dedi.

Saldırgan eylemlere ve gerilimi tırmandırmaya başvuranın Ermenistan olmadığını vurgulayan Başbakan Paşinyan, Avrupa Birliği gözlemcilerinin Ermenistan’a davet etme kararı almasının nedeninin bu olduğunu açıkladı.

Paşinyan, Ekim 2022’de Prag’da yapılan ilk anlaşmaya göre sınırın veya temas hattının her iki tarafından yani hem Ermenistan hem de Azerbaycan’dan AB gözlemcilerin olması planlandığını anlattı. Ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın, Fransa Cumhurbaşkanı ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı huzurunda bu fikri kabul ettiği ancak daha sonra bilindiği üzere bu seçeneği reddettiği kaydedildi.

Paşinyan, “Uluslararası toplumun, gerilimin yeniden tırmanma riskinin çok yüksek olduğunu kaydetmesi gerektiğine inanıyorum ve bu bağlamda, özellikle Laçin Koridoru’nun kapalı olduğunu, Dağlık Karabağ’da bir insani krizin varlığını ve Azerbaycan’ın etnik temizlik yapma hazırlığında olduğunu göz önüne bulundurarak, Laçin Koridoru ve Dağlık Karabağ’a uluslararası bir bilgi toplama heyetinin gönderilmesinin çok uygun olacağı yönündeki tutumumuz aynı olarak kalıyor” dedi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/03/14/Pa%C5%9Finyan-Ermenistan-Da%C4%9Fl%C4%B1k-Karaba%C4%9F/245435