Papa’dan rahiplerin evliliğine yeşil ışık

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko, rahiplerin seks yapma yasağını “geçici”olarak nitelendirdi ve böylece bin yıllık bekarlık kurallarının gözden geçirilmesine kapı araladı.

Papa, “Bir rahibin evlenmesinde bir çelişki yok. Katolik Kilisesi’nde bekarlık geçici bir emirdir. Sevseniz de sevmeseniz de sonsuza dek süren rahiplik gibi ebedi değildir. Öte yandan, bekarlık bir disiplindir” dedi.



Vatikan’ın uygulamayı tekrar değerlendirip değerlendirmeyeceği sorusuna yanıt olarak “konuyu gözden geçireceğini” söyleyen Papa, Ortodoks Kilisesi örneğini verdi.



Françesko, “Aslında Ortodoks Kilisesi’ndeki herkes evlidir veya isteyenler evlenir. Orada bir seçim yaparlar. Rahipliğe atanma töreninden önce evlenmek ya da bekar olmak gibi bir seçim var” ifadesini kullandı.



Öte yandan, “bekarlık” kuralı, 11. Yüzyıl’da çocuksuz din adamlarının servetini kiliseye bırakma olasılığı daha yüksek olduğundan Roma Katolik Kilisesi tarafından “zorunluluk” olarak getirilmişti.

https://www.milliyet.com.tr/dunya/papadan-rahiplerin-evliligine-yesil-isik-6916746