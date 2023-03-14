İddia: Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencileri Musevi öğrencilere karşı Nazi selamı verdi

DUVAR – Bursa’da Amedspor’a yönelik saldırıların ardından bu defa liseler arası futbol turnuvasında ırkçılık iddiası gündeme geldi.

İzzet Stamati isimli Twitter kullanıcısı, “Bugün oynanan liseler arası futbol müsabakasında Üsküdar Amerikan Lisesi oyuncuları Ulus Musevi Lisesi oyuncularına gol sevinçlerini Nazi selamı vererek kutlamışlar. Hem de bir tanesi değil topluca yapmışlar” mesajını paylaştı.

Avlaremoz’un haberine göre Ulus Özel Musevi Lisesi (UÖML) öğrencileri konuyla ilgili yorum yapmak istemezken, veliler olayı doğruladı. UÖML müdürü Funda Kara’nın öğrencilere çok üzgün olduklarını, Üsküdar Amerikan Lisesi (ÜAL) ve müsabakayı düzenleyen kurum ile iletişimde olduklarını ifade etti. Kara, olay sırasında tepkilerini doğru şekilde getirdikleri için öğrencilerle gurur duyduğunu söyledi.

Türkiye Yahudi Toplumu da olayı doğrulayarak, gerekli girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Üsküdar Amerikan Lisesi müdürü Özgür Akas ise konuyla ilgili bugün (15 Mart) bir basın açıklaması yapacağını belirtti. (HABER MERKEZİ)

Konu tarafımızca bilinmekte, gerek okul yönetimimiz, gerekse de Türk Yahudi Toplumu başkanlığınca hassasiyetle takip edilmekte ve gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) March 14, 2023

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