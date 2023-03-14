Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: ‘Umarım Ermenistan barış fırsatını kaçırmaz’

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Şimdi barış zamanı. Ermenistan’a barış teklif ettik, 5 ilkeye dayalı bir barış antlaşması teklif ettik. Umarım Ermenistan bu fırsatı kaçırmaz ve nihayet Güney Kafkasya’da barış ve işbirliği dönemi başlar” dedi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de temaslarına devam eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmesinin ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Aliyev ve Scholz ortak basın toplantısı düzenledi.

Aliyev yaptığı açıklamada, Karabağ’ı Ermenistan olarak tanıyan Ermeni yönetiminin barış şansını kaybettiğini belirterek, “2019 yılında bugünkü Ermenistan Başbakanı’nın ‘Karabağ Ermenistan’dır ve nokta’ demesi aslında barış görüşmelerine en büyük darbe olmuştur. 44 gün süren Vatan Savaşı sırasında Karabağ’ın Azerbaycan olduğunu kanıtladık. 8 Kasım 2020’de Şuşa’ya buna noktayı koyduk” dedi.

“Ermenistan’ı topraklarımızdan çıkmaya zorladık”

BM Güvenlik Konseyi’nin 4 kararını 28 yıldır uygulamayan Ermenistan’ın yenilgisini 44 günde kabullenmek zorunda kaldığını söyleyen Aliyev, “Azerbaycan’ın yaklaşık 30 yıldır Ermeni işgali altında olduğunu Alman basın temsilcilerinin bilmesini istiyorum. Bu işgal ve etnik temizlik sonucunda topraklarımızın yaklaşık yüzde 20’si işgal edilmişti, 1 milyon Azerbaycanlı Ermenistan tarafından kendi topraklarından sürülerek mülteci durumuna düşürülmüştür. İki buçuk yıl önce Vatan Savaşı sonucunda savaş alanında haysiyetimizi, toprak bütünlüğümüzü ve haklarımızı iade ettik, Ermenistan’ı mağlup ettik ve Ermenistan’ı topraklarımızdan çıkmaya zorladık. Böylece BM Güvenlik Konseyi’nin 4 kararını 28 yıldır uygulamayan Ermenistan, yenilgisini sadece 44 günde kabullenmek zorunda kaldı” dedi.

“Umarım Ermenistan barış fırsatını kaçırmaz”

Barış zamanının geldiğini ifade eden Aliyev, “Şimdi barış zamanı. Ermenistan’a barış teklif ettik, 5 ilkeye dayalı bir barış antlaşması teklif ettik. Umarım Ermenistan bu fırsatı kaçırmaz ve nihayet Güney Kafkasya’da barış ve işbirliği dönemi başlar” dedi.

“Avrupa’ya doğal gaz ihracatımız her geçen yıl artmaktadır”

Azerbaycan’ın Avrupa’ya 2 yıldan fazla süredir doğal gaz ihraç ettiğine dikkat çeken Aliyev, “Bu rakamlar her geçen yıl artıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan sonra en az 10 Avrupa ülkesinden bu ülkelere gaz tedarik etmek veya hali hazırda gaz verdiğimiz ülkelerdeki gaz hacmini artırmak için sipariş ve teklifler aldık. Geçen yıl Avrupa Birliği ile imzalanan mutabakat zaptına göre 2027 yılına kadar Avrupa’ya 20 milyar metreküp doğal gaz ulaştırmayı planlıyoruz. Gaz ihracatımız Avrupa ile sınırlı değil. Aynı zamanda bizim için en büyük pazarlar olan Türkiye ve Gürcistan’a da gaz ihraç ediyoruz. Bu nedenle, gelecekte Avrupa’ya gaz ihracatı sağlamak için yeni sözleşmeler imzalanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan gazının şu anda Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan ve İtalya’ya ulaştırıldığını vurgulayan Aliyev, “Bu yıldan itibaren Romanya’ya da gaz sevkiyatı yapılıyor. Bu yılın sonunda Macaristan’a ilk gazı vermeyi düşünüyoruz. Arnavutluk hükümeti ile Arnavutluk gaz tedarik ağının oluşturulması ve gelecekte Arnavutluk’a gaz ihracatı sağlanması konusunda müzakerelere başladık. Aynı zamanda Çekya, Karadağ, Bosna Hersek, Hırvatistan ve diğer ülkeler de bize sipariş veren ülkeler arasında yer alıyor” dedi.

Kamil Nadirli



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