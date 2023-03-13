Freedom House, Azerbaycan tarafından Ermenistan’a karşı işlenen birçok suçu kaydetti

Freedom House Uluslararası İzleme Örgütü, Azerbaycan tarafından Ermenistan’a karşı işlenen birçok suçunu dile getirdi. Ermenistan Parlamentosu İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Daimi Komitesi başkanı Taguhi Tovmasyan, uluslararası örgütünün raporundan alıntılar sundu Facebook sayfasından.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Eylül ayında Azerbaycan silahlı kuvvetleri Ermenistan topraklarını işgal etti. Devam eden askeri çatışmanın artması sonucunda yaklaşık 200 Ermeni asker öldürüldü, 293 Ermeni asker yaralandı, 3 sivil öldürüldü ve 20 asker esir alındı. Resmi raporlar, Azerbaycan birliklerinin savaş suçları işlediğine dair güvenilir kanıtlar içeriyordu. Aktif savaş eylemleri iki gün devam etmesine rağmen, ateşkes düzenli olarak ihlal edildi.

Azerbaycan kuvvetleri tüm sınırı boyunca saldırmaya devam etti, Ermeni topraklarını işgal etti ve büyük ölçekli savaş riskini artırdı.”

Raporda, ayrıca, Kasım 2020’deki ateşkesten sonra Azerbaycan kuvvetlerinin, Syunik bölgesini birbirine bağlayan tek büyük yol tarafından Goris-Kapan Karayolu’nun 21 km’si kendi kontrolüne aldığından, köyleri böldüğünden ve böylece sakinlerin serbest dolaşım hakkını engellediğinden söz ediliyor.

Kasım 2021’de Azerbaycan Kuvvetleri yol boyunca yeni kontrol noktaları kurdu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/03/13/Freedom-House-Azerbaycan-Ermenistan-savaş-suçu/245303