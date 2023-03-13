Ermenistan’ın ulusal havayolu şirketi Yerevan-Bağdat uçuşlarına başlıyor

Ermenistan’ın ulusal havayolu ve bayrak taşıyıcı şirketi olan Fly Arna, Irak’ın başkenti Bağdat’a direkt uçuşlar başlatıyor.

Yerevan Zvartnots Uluslararası Havalimanı ile Bağdat Uluslararası Havalimanı arasında haftada iki sefer gerçekleştirilecek.

Uygun fiyatlarla düzenli bir Yerevan-Bağdat-Yerevan uçuşunun başlatılmasının, Ermenistan’a yeni turist akışının artmasına katkı sağlayacağını söyleyen Fly Arna sözcüsü Gayane Antonyan, “Haftada iki kez yapılacak uçuşlar, Irak Ermeni toplumunun anavatanla olan bağlarını daha istikrarlı ve kapsamlı hale getirmelerine olanak tanıyacak ve onlara Ermenistan’a seyahat etmeleri için daha rahat ve erişilebilir bir yol sunacak” ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/03/13/Ermenistan-Yerevan-Bağdat-uçuş/245370