Ermenistan’ın Suriye Büyükelçisi, “Hayastan” Vakfı’nın yardımlarını Lazkiye ve Kesab Ermeni okullarına ulaştırdı

Ermenistan’ın Suriye Büyükelçisi Tigran Gevorgyan, 9 Mart’ta Suriye’de 6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremden etkilenen Lazkiye şehri ve Ermeni yerleşim birimi Kesab’ı ziyaret etti.

Büyükelçiliğin Facebook sayfasından paylaşılan bilgilere göre Büyükelçi Tigran Gevorgyan, Suriye-Ermeni toplumunun yerel yapılarının temsilcileriyle bir araya geldi ve bu görüşmelerde Suriye-Ermeni toplumunun deprem sonrası yaşadığı sorunlar ele alındı.

Ermenistan Büyükelçisinin Hayastan Tüm Ermeni Fonu tarafından Suriye Ermeni okullarının öğretmen ve idari personeline tahsis edilen para yardımını Kesabi Ermeni Katolik Kilisesi, Evanjelik kilisesine ve Ermeni okullarının müdürlüklerine aktardı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/03/13/Ermenistan-Suriye-Deprem/245304