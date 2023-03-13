Çevrimiçi Panel 1. Oturum: Özgürlük, Eşitlik ve Adalet için Konuşuyoruz

-Avlaremoz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü iki paralel çevrimiçi etkinlikle kutluyor!

15 Mart’ta gerçekleşecek ilk oturumda Betsy Penso moderatörlüğünde Anna Maria Beylunioğlu ve Belin Benezra Yensarfati ile beraber olacağız.

Özgürlük, eşitlik ve adalet için konuşuyoruz!

Tarih: 15 Mart 2023 Çarşamba

Saat: 20:30 (TSİ)

Yer: Etkinliğe Avlaremoz’un Facebook sayfasından canlı yayınla veya aşağıda yer alan Zoom bağlantısı ile katılabilirsiniz.

Zoom: https://zoom.us/j/98584468804

Anna Maria Beylunioğlu kimdir?

Profesyonel şeflik eğitimi de almış bir sosyal bilimcidir. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler üzerine lisans ve yüksek lisans eğitimi aldıktan sonra doktora eğitimini İtalya’nın Floransa şehrindeki Avrupa Üniversitesi Enstitüsü’nün Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü’nde tamamlamıştır. Dr. Beylunioğlu, din-devlet işleri, din özgürlüğü ve Türkiyeli dini azınlıklar alanlarında iki kitap, çeşitli kitap bölümleri, dergi makaleleri ve fikir yazılarının da dahil olduğu geniş çapta yayınlar yapmıştır. Beylunioğlu, yemek kültürü ve gastro-diplomasi ile ilgili makaleler kaleme almakta ve MEF, Koç ve Bahçeşehir Üniversitesitelerinde “Yemek, Siyaset ve Toplum” ve “Din, Siyaset ve Toplum” dersleri vermektedir.

Belin Benezra Yensarfati kimdir?

İstanbul Bilgi Üniversitesi sosyoloji ve reklamcılık bölümlerinden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde Modern Türk Tarihi Bölümü’nde sağlık sisteminde aile planlaması ve kadın konusunda yüksek lisansını tamamlamıştır. Şu anda, aynı enstitüde ve Hollanda Leiden Üniversitesi’nde Sefarad Yahudileri’nin dini okazyonları ve ritüelleri üzerine tezini yazdığı doktora öğrenimine devam etmektedir. 2011 – 2020 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev almıştır. Anne Frank House ve Sehak ile ortak yürütülen Avrupa Birliği projesinde, “Holokost, Anne Frank ve Demokratik Değerler Üzerine Eğitimciler için Örnek Ders Uygulamaları” adlı kitabın hem ders tasarlayıcılarından hem de editörlerinden biri olarak çalışmıştır. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nda 3 senedir aktif olarak eğitici olarak kadınlarla birlikte çalışmaktadır. Aynı zamanda İzmir Musevi Cemaati Vakfı’nda eğitim koordinatörü olarak görevine devam etmektedir.

https://www.avlaremoz.com/2023/03/13/cevrimici-panel-1-oturum-ozgurluk-esitlik-ve-adalet-icin-konusuyoruz/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cevrimici-panel-1-oturum-ozgurluk-esitlik-ve-adalet-icin-konusuyoruz