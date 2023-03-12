Yıkıntılar arasında bir papaz: ‘Yine eskisi gibi Paskalya’yı, Noel’i kutlayacağız’

Saint İlyas Rum Ortodoks Kilisesi depremlerin ardından ağır hasar aldı. Kilisenin papazı Abdullah Yumurta, “Eskisi gibi yine Paskalya ve Noel bayramımızı halkımızla beraber kutlayacağız” dedi.

Anıl Mert Özsoy – Burak Karaman

HATAY – 19. yüzyılda inşa edilen, bin 600 kişilik cemaate sahip Samandağ Saint İlyas Rum Ortodoks Kilisesi, Maraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar aldı. Hatay merkezli depremde ise kilisenin bir bölümü yıkıldı.

Çok dilli, çok inançlı, çok uluslu bir bölge olan Hatay’daki kilisenin yıkılışı birçok sivil toplum kuruluşunu harekete geçirdi. Kilisenin bahçesine aşevi, yardım çadırı kuruldu.

‘BU KADAR HASAR ALACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUM’

Uzun yıllardır kilisenin papazı olan Abdullah Yumurta, Hatay’ın medeniyetler beşiği olduğunu vurgulayarak farklı inançtaki insanlar arasındaki dayanışmayı işaret etti. “Kiliseyi gördüğümde hüngür hüngür ağladım” diyen papaz, birkaç bölümden oluşan ağır hasarlı kilisenin az hasarlı bir kısmında yaşadıklarını aktardı:

“Resmen ölümü yaşadık. Rabbimize şükür, nefes alıyoruz ama kiliseyi gördüğümde hüngür hüngür ağlamaya başladım. Kilise insanları birleştiren, insanlara sevgi dağıtan, birlik beraberliği çağrıştıran bir mekan. Bu kadar hasarlı olacağını tahmin etmiyordum.”

‘YİNE PASKALYA’YI KUTLAYACAĞIZ, YİNE NOEL’İ…’

Kilisenin onarımı için en yakın zamanda çalışmaların başlayacağını ifade eden papaz Yumurta, “Eskisi gibi yine Paskalya ve Noel bayramımızı halkımızla beraber kutlayacağız. Bu süreci hep beraber atlatacağız. Eskisi gibi dil, din, ırk ayırmaksızın şehrimizi onaracağız.”

‘ACININ DİLİ, DİNİ IRKI OLMAZ’

Hatay’daki hoşgörü ve dayanışma kültürüne dikkat çeken papaz Abdullah Yumurta son olarak “Bir, acının dili, ırkı, dini olmaz. Aynı acıyı yaşadık, aynı havayı soluduk, aynı sudan içtik. Şimdi daha fazla kenetlenip bu zorlu süreçten en kısa zamanda çıkacağız” dedi.

https://www.gazeteduvar.com.tr/yikintilar-arasinda-bir-papaz-yine-eskisi-gibi-paskalyayi-noeli-kutlayacagiz-haber-1607819