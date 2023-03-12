Üç Horan seçiminde oy sayımı sürüyor, Beyaz Liste’nin kazanması kesinleşti

Ermeni toplumunun merakla beklediği Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı yönetim kurulu seçimi bugün yapılıyor. Oy verme işlemi sona erdi. Seçime yoğun katılım oldu. Saat 17.00 itibariyle 5.524 kişi oy kullandı. Vakıf seçimlerinde en yüksek oy kullanma oranına ulaşıldı. Oy sayımında sona gelindi. Farklı şekilde önde giden Beyaz Liste tebrikleri kabul ediyor. Sonuçları facebook sayfamızdan izleyebilirsiniz. https://www.facebook.com/agos.com.tr/

İŞHAN ERDİNÇ-MİRAN MANUKYAN

Sandıklar Feriköy, Samatya, Ortaköy ve Büyükdere kiliseleri ile Esayan ve Karagözyan okullarına kuruldu. Seçime yoğun katılım oldu, ilk saatlerden itibaren bilhassa Feriköy’de kuyruklar oluştu.

Oy verme işleminin sona erdiği saat 17.00 itibariyle 5.524 kişi oy kullandı.

Yalnızca İstanbul İkinci bölgede ikamet eden seçmenlerin oy kullandığı seçimde Beyaz, Sarı, Kırmızı, Pembe, Mavi ve Yeşil listeler yarıştı.

Daha önceki seçimlerde olduğu gibi Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı seçiminde de ‘dijital mükerrer oy engelleyici’ kullanıldı

Seçimde oy verme işlemi 09:00’da başladı, 17:00’de sona erdi.

Seçimde ‘blok liste’ sistemi uygulanıyor. En çok oy alan grup Beyoğlu Üç Horan Vakfı’nın yeni yönetim kurulunu oluşturacak.

Bölgelerde oy sayımına sona gelindi. Farklı şekilde önde giden Beyaz Liste tebrikleri kabul etmeye başladı.

20 sandıktan 18’i açılmışken oy dağılımı şöyle oldu:

Beyaz Liste: %55, 49

Sarı Liste % 20,70

Yeşil liste % 9.59

Kırmızı Liste % 5,73

Mavi Liste %5,49

Pembe Liste% 2,99

Kimler yarışıyor?

Bugün yarışan adaylar ve gruplar şöyle:

Beyaz Liste (Aydınlık Gelecek Beyoğlu): Nerses Aksel Topalyan, Haçik Canel, Ariana Beştepe, Aren Dadıroğlu, Ayk Nalbantkazaroğlu, Nevzat Demirci, Gülüzar Onan Artuç, Lena Yeniyorgan, Azat Zare Karakaş, Rafi Süzme, Sevan Karabetoğlu, Taşkın Özdemir, Sayat Gürün, Aren Bağ, Kami Çankırı, Tanya Ozinyan Kuduç ve Ğazar Sabunci



Sarı Liste (Beyoğlu’nda Cesur Değişim): Şeyda Ergan Nanyan, Karin Bozkurt, Juliet Kostanoğlu, Masis Mirzahanyan, Ersan, Arsen Hubeseryan, Sevan Şant Türker, Sayat Temelci, Ani Zabel Pınarbaşı, Milena Timurcuoğlu, Şahan Armağan, Aziz Kap, Artun Gebenlioğlu, Kamer Dikran Alyanakyan, Sayat Zeki, Arda Sepetçi, Sayat Sahakoğlu ve Can Levon Bağış



Mavi Liste (Beyoğlu Sevgi Birliği): Ani Hamamciyan, Siran Surki, Jaklin Setyan Azizof, Sirun Dizmanoğlu, Aret Akpulat, Karabet Yayla, Misak Silahlı, Burag Erikin, Arda Kabadayı, Aras Kasap, Arto Akay, Ardos Yastangaçkol, Nuran Cemcem, Boğos Yılan, Rober Dadyan ve Aret Tatonyan



Pembe Liste (Birlikte Güvenle Beyoğlu): Takvor Anan, Herman Polatyan, Hakan Alan, Arman Işıtman, Janin Kamburyan, Arat Bal, Kamer Ekici, Ağavni Kırımlıoğlu, Julyet Minaz, Ayda Hanamirian, Yervant Anuş, Jirayr Çakmak, Kamer Arpacık, Sarven Nalbant, Artin Şirinpınar, Sayad Santalu ve Sarven Akgöz.



Kırmızı Liste (Genç Güçlü Beyoğlu Halkın İradesi): Aslan Güner, David Evyapan, Sezar İnceoğlu, Ari Gümüşoğlu, Arda Keşişyan, Arden Yanar, Elizabet Mığdısı, Najda Küçükpapazyan, Leda Karin Hamparsumyan, Arman Yeşiltepe, Murat Tokatlıoğlu, Sayat Avedikyan, Rafi Derkevorkyan, Turan Arık, Yervant Camgöz, Artin Karacaoğlu

ve Nurhan Sözüdoğru



Yeşil Liste: Simon Çekem, Berrin Dayan, Talin Bekri, Alis Hamparsunoğlu, Nuran Menekşe, Hraç Keçiyolu, Aret Gülbek Açık, Murat İçlinalça, Talin Nayir, Nişan Babahan, Garen Kuyumcuyan, Murat Menekşe, İsa Aydın, Savarş Çitciyan, Arpi Boduryan, Özgür Yenice ve Arman Sucu

Ne olmuştu?

Mevcut Başkan Simon Çekem’in oluşturduğu Seçim Tertip Heyeti, geçen yıl 25 Aralık Pazar günü için seçim tarihi almıştı.

Heyet, seçimde çarşaf listenin uygulanacağınıbelirtmiş, 90’a yakın kişi yönetim kuruluna aday olmuştu.

Seçim Tertip Heyeti ayrıca Feriköy ve Samatya’da sandık kurmama kararı almıştı. Heyet ayrıca elektronik sistem yerine parmak boyasının uygulanacağını açıklamıştı. Seçmenler ve adaylar tüm bu kararlara tepki göstererek Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne itiraz dilekçeleri vermişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından 23 Aralık tarihinde Avedis Çakmak başkanlığındaki Seçim Tertip Heyeti, istifa etmiş ve seçimler ertelenmişti. Yeni tertip heyeti Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenmiş ve başkanlığa Haçik Sarılı getirilmişti.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28322/uc-horan-seciminde-oy-sayimi-suruyor-beyaz-liste-nin-kazanmasi-kesinlesti