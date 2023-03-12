Kimse ayakta duramıyor! Yunanistan’ın eğri kilisesini görenler gözlerine inanamıyor!

Son günlerde Yunanistan’da bulunan bir kilisenin görüntüleri gündem oldu. İlginç kiliseyi her yıl yüzlerce turistin ziyaret ettiği ortaya çıktı. TikTok’ta paylaşılan bir videoda kiliseyi ziyaret edenlerin ayakta duramıyor olması görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Yunanistan’da bulunan Eğri Kiliseyi ziyaret edenler zor anlar yaşıyor. Görünüşte düz ama yapısı eğimli olan binaya girenler, zincirlere tutunmak zorunda kalıyor.

İçeride dik bir şekilde yürümenin, fiziki olarak imkansız olduğu yapıda, ziyaretçilerin, zaman zaman birbirlerine, zaman zamansa duvarlara tutunarak yürümeye çalışması ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

KİLİSE VİRAL OLDU

Fiziki yapısından dolayı haberlere konu olan Eğri Kilise, ziyaretçilerine yaşattığı ilginç anlarla, sosyal medyada bir kez daha gündem oldu. Bir kullanıcının paylaştığı video kısa sürede binler kişi tarafından izlendi.

Kiliseyi gezen kişiler zaman zaman birbirlerinden bazen ise duvarlardan ve zincirlerden yardım alarak ilerledi.

https://www.mynet.com/kimse-ayakta-duramiyor-yunanistan-in-egri-kilisesini-gorenler-gozlerine-inanamiyor-190101280434