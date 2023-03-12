Beyaz Liste’den ilk değerlendirme: Mal varlığını tespit edeceğiz

İşhan Erdinç

12 Mart’ta yapılan Beyoğlu Üç Horan Vakfı seçimini Beyaz Liste’nin yani Aydınlık Gelecek Beyoğlu grubunun kazanması kesinleşti. Grubun başkan adayı Aksel Topalyan bir teşekkür konuşması yaptı ve Agos’un sorularını yanıtladı.

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Aydınlık Gelecek Beyoğlu grubu yani Beyaz Liste’nin kazanması kesinleşti.

Oy sayımında sona yaklaşılırken grup halktan gelen tebrikleri kabul etti. Nazar Şirinoğlu Salonu’nda toplanan grup üyeleri konuşmalarında oy verenlere teşekkür ederek, üstlendikleri sorumluluğun farkında olduklarını belirttiler. Grubun Başkan adayı Aksel Topalyan, Agos’a açıklamalarda bulundu. Topalyan şöyle konuştu.

“Heyecanlı değilim. Bu işlerde kaybetmek ya da kazanmak yok. Görev verilir, görevini yaparsın. Biz kazandık gözüyle bakmıyoruz. Toplum bize bu görevi verdi. 5 yıl en efektif şekilde çalışacağız. İnşallah Beyoğlu kazanır.”

Yönetime geldiklerinde ilk yapacakları şeyin mal varlıklarını tespit etmek olduğunu söyleyen Topalyan şunları söyledi:

“İlk yapacağım şey, eski Beyoğlu yönetiminden beklediğim şey. Mal varlığını tespit edeceğiz. Cemaatimiz neyimiz var neyimiz yok bilmesi gerekiyor. Sonrasında Esayan Okulu’nun depreme karşı güçlendirmeye ihtiyacı var mı? Buna bakacağız. Fiziki işleri yapacağız. Mal varlığı bu, hangi bütçe ile kiraya verildi, gerçek günlük değeri ne olmalıdır? Bunu bir ya da iki ay içinde halletmiş oluruz. Sonra bunu basın aracılığıyla kamuoyuna bildireceğiz. Çünkü belli olmadığında insanlar kafalarında hayal kuruyorlar. Neyimiz var onu bilelim. Eski yönetim hangi şekilde kiraya verdi, onu bilelim. Doğrusu nedir ona çalışalım. Ondan sonra gruba ‘Arkadaşlar, vaziyet budur. Elimizden geleni yapalım’ diyeceğim. Çalışma metodum bu şekilde olacak.”

Beyaz Liste şu isimlerden oluşuyor:

Nerses Aksel Topalyan, Haçik Canel, Ariana Beştepe, Aren Dadıroğlu, Ayk Nalbantkazaroğlu, Nevzat Demirci, Gülüzar Onan Artuç, Lena Yeniyorgan, Azat Zare Karakaş, Rafi Süzme, Sevan Karabetoğlu, Taşkın Özdemir, Sayat Gürün, Aren Bağ, Kami Çankırı, Tanya Ozinyan Kuduç ve Ğazar Sabunci

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28323/beyaz-liste-den-ilk-degerlendirme-mal-varligini-tespit-edecegiz