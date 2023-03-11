Ülkeye kaçak altın sokan yabancı uyruklular yakalandı

Türkiye’ye kaçak yollarla altın sokan Ermenistan uyruklu 2 kişi polisin dikkati üzerine yakalandılar.

Volkan KARABAĞ

Ülkeye Gürcistan üzerinden kara yoluyla giren Ermenistan uyruklu L.S. ve M.Y. isimli şahıslar Harakani Havalimanına gelerek Kars’tan İstanbul’a gitmek için bilet satın aldı. Kontrol noktasından geçen şahısların şüphesi üzerine durdurulan şahısların üst ve valiz aramasında 3 parça halinde toplam 1 kilo 119,82 gram altın ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, altınların ülkeye kaçak yollarla sokulduğunu tespit ederken, Ermenistan uyruklu L.S. ve M.Y. isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlattı.

Kaynak: Ülkeye kaçak altın sokan yabancı uyruklular yakalandı