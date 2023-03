Geri döneceğiz Hatay

ZEYNEP TÜRKOĞLU

Büyük afetin birinci ayının sonunda Hatay bir yanında moloz yığını, diğer yanında çadır hayatı ile yaşıyor. Duvarlara bırakılmış notlar, vedadan çok umut ve yeniden buluşma çağrısı gibi; “Geri döneceğiz Hatay.”

6 Şubat depremlerinin sıcak günlerinde enkazdan can kurtarma gayretini yürekler ağızda takip ettik. Tarifsiz şok ve acının içinde mucizevi kurtuluşlarla çarptı kalbimiz. İkinci hafta tamamlanmak üzereyken bile hayat müjdesi aldık yıkılan binaların içinden. Şimdi siz bu yazıyı okurken beş hafta bitmek üzere. Ben ise dördüncü haftanın sonunda gördüm, mahzun Hatay’ı. On bir ilde yaşanan, kıyamete benzer afet, aşinası, hatta hayranı olduğum şehri, tanıyamayacağım hale getirmiş. Afet bölgesinden yayın yapan ya da dönüşte aktaran hemen her ağızdan aynı sözleri duydunuz, okudunuz; “Televizyondan seyrettiğiniz ya da fotoğraflardan gördüğünüz durumdan çok daha büyük bir felaket, oradan bakarak anlamanız mümkün değil!” Bu ifadeler durumun gösterilmemesini kast etmiyor. İki boyutla görmekle, içinde olmak arasındaki farka işaret ediyor. Tamamen enkaza dönmüş bir şehrin üzerindeki toz bulutunun içine dalmakla başlıyor her şey. Sonra yıkılarak molozları birbirine karışmış binaları, ayırt edilemeyen ve artık sokağa, caddeye de benzemeyen yerleri görüyorsunuz. Birbiri üstüne düşmüş katlardan sarkan koltuklar, yataklar, etrafa saçılmış yastıklar, yırtılmış yarısı uçuşan grileşmiş perdeler, yerlerde kim bilir hangi çocuğun heyecanla oynadığı toplar, bebekler, sürdüğü bisikletler. Artık insansız bir şehrin, yıkıntı ve döküntüden ibaret resmi. O felaket anının hemen öncesinde capcanlı, hepimizin yaşadığı gündelik alışkanlık ve telaşın hâkim olduğu, sıradan ve yarını olan bir hayatın izleri, işte bu enkazın arasından böyle görünüyor.

Dün, bugün… Ya yarın?

Tarihi mimari yapıların tamamı ya yıkıldı ya da büyük hasar aldı Hatay’da. Onlardan biri de Ulu Cami. Etrafı Kültür Ve Turizm Bakanlığı tarafından sarılmış, tekrar onarımında kalan parçalarının zarar görmemesi için. Aynı tedbir diğer bütün cami, kilise ve sinagoglar için de geçerli. Ulu Cami’nin etrafını saran bariyerin önünde buluştuk AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman ile. Baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini dile dökmenin güçlüğünü yaşarken, teselliyi gerçek bir acının sahibi sunar daima. Öyle oldu. Biz konuşmakta güçlük çekerken, o içtenlikle teşekkür edip, teselli verdi. “Yanımızda olmanız çok kıymetli, buna ihtiyacımız var” dedi. Hem yaşananları, mevcut durumu, hem de bundan sonra neler yapılması gerektiğini anlattı.

“Hatay’a kimlik veren yapılar vardı ama asıl Hatay’a kimlik veren onun hikâyesi. Barışın ve kardeşliğin şehri olma ve birlikte yaşama pratiğinin hayata geçme hikâyesi.”

Çocuklarımızı böylesi bir felaketle bir daha yüz yüze getirmemek gayretinin gereğini duyuyoruz. Pekiyi bu nasıl olacak? Şimdi yeni şehrimizi nereye, nasıl kuracağız sorusunun cevabını Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamalarına dayandırarak veriyor Yayman.

“Murat Kurum Bakanımız üç prensip söylüyor. Bir Hatay’ı biz Hataylılarla beraber ayağa kaldıracağız. Mimarlar, sosyologlar, siyaset bilimciler, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, şehirde ne varsa onlarla şehri ayağa kaldıracağız. İkincisi fay hattının olmadığı bir yerde şehri kuracağız. Üçüncüsü de jeolojik zemin etütlerinin yapıldığı yerlerde kuracağız. Burası bir inanç şehriydi, kültür şehriydi. Biz inşallah işte yeni Antakya’yı yine o kimliğine uygun olarak inşa ederek o yapısını bozmadan şehri yeniden ayağa kaldıracağız. Bir yıl içinde Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesi var. ‘Bir yıl içinde bu şehri yeniden ayağa kaldıracağız’ dedi. Biz de bunun için mücadele ediyoruz.”

Zamanında müdahale edilebildi mi?

İlk saatlerinden itibaren an be an takip ettiğimiz afet bölgesinden yansıyan bir başka mesele de müdahalenin zamanında yapılıp yapılamadığı konusu idi. Ailesinin on bir ferdini bu depremde yitiren Hüseyin Yayman, bu konuya da giriyor.

“Bir kere bu, bir deprem değil. Yaklaşık doksan saniye süren, depremin içinde depremin olduğu bir kıyamet. Yani 11 vilayette ve 15 milyon insanı ilgilendiren büyük bir afet yaşadık biz. Normal şartlar altında Hatay’ın başı ağrısa Adana bize yetişir. Gelir acımıza ortak olur. Hatay’ın ayağı taşa takılsa Adana gelir. Hataylı’nın bir acısı olsa Gaziantep gelir. Kilis gelir. Adıyaman gelir. Kahramanmaraş gelir. Şimdi bütün bu coğrafyada yani yaklaşık 108 bin kilometrekarede böyle bir afetin olması tabii çok zordu. İkincisi hava şartları uygun değildi. Ama burada ilk andan itibaren devletin bütün kurumları, AFAD, Türk Silahlı Kuvvetleri, UMKE, sivil toplum örgütleri, hepsi geldiler ve aksiyon aldılar. Hata yok mu? Hata en başta var. Keşke biz fay hattının üstüne ev yapmasaydık. Keşke benim ablam, ağabeyim, halam, ağabeyimin çocuğu, yengem ölmeseydi. Burada deprem üzerinden bir rövanş alma, ya da deprem üzerinden bir kötücül dil var maalesef.”

Çadır kentte hayat…

Yayman’ın rehberliğinde merkezi gezdikten sonra, Kırıkhan ilçesine doğru yol alıyoruz. İstikâmet bir çadır kent. Deprem bölgesinde başta arama kurtarma olmak üzere her türlü ihtiyacın giderilmesi için koordinasyondan sorumlu valiler atandı. Uşak ve Kütahya valilerinin görev yeri Kırıkhan. Depremzedelerden önce valilerden, Kırıkhan belediye başkanından ve kaymakamından, alanda çalışan personelden bilgi alıyoruz. Depremden yaklaşık on iki saat sonra olumsuz hava ve yol şartlarında bölgeye ulaştıklarını söylüyor valiler. Önceden yaptıkları simülasyonlar sayesinde afet durumunda ne yapacaklarını biliyorlar. Ancak felaketin büyüklüğü ve hava şartları önlerindeki en büyük engel olmuş. Bu arada büyük nezaket ve yorgunluk içinde sabırla bilgi verirken, sitemkâr sözleri de vardı, özellikle medya ve sosyal medyaya. “Biz burada bir can daha kurtarabilir miyiz diye boğuşurken “Baraj yıkıldı” diye yalan haberlerle işimize mani oldular. Bunun cevabını hangi vicdanla verebilirler” diyorlar.

“Nasılsın kardeşim?”

Alanda durmaksızın çalışan yükü ağır bir başka grup da Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Psikososyal Destek ekibi. Yetişkinlerle, gençlerle, çocuklarla gün boyu yaptıkları etkinlikleri, kurdukları iletişimi anlatıyor, bize de yol gösteriyorlar. Etrafımızı çocuklar sarıyor derken. Çalan müzikle dans ettikten sonra geliyorlar yanımıza. Önce gülüşüyoruz karşılıklı. “Nasılsın?” sorusuna “İyiyiz abla, sen nasılsın?” diye doğallıkla karşılık veriyorlar. Sonra ilk kahkahalı gülüşler birden, aniden, şimşek gibi bir hızla ağlamaya dönüyor kimilerinde. Sarılıp kalıyoruz. Dokunmaktan, birbirimize tutunmaktan başka çaremiz olmadığını karşılıklı hissediyor, biliyoruz.

Eksikleri tamamlama, normale dönebilme konusunda olağanüstü felakete karşılık, olağan üstü çaba var. Resmî-sivil herkes önce insanlık vazifesi ve hassasiyeti ile yaklaşıyor duruma. İyileşme konusunda zor olsa da aynı gayret şüphesiz afetten etkilenen insanımızda da var. “Hoş geldin” diyen her dil aslında “İyi olacağız, biliyor ve inanıyorum” diyor.

Yolumuz uzun ve zor. Her birimiz de bunun parçasıyız. Olmak zorundayız. Biz şimdi yaklaşan seçim sürecinin heyecan ve telaşını yansıtan ekrana bakarken, birden değişmiyor, düzelmiyor her şey. Yoldaş olmaya ihtiyacımız var. Bu sadece depremden kurtulanların değil, bizim de hayatî ihtiyacımız. Fay hattı bağrımızda kırıldı, tarifsiz kayıp ve acı yaşadık, yaşıyoruz. Ama yürüyoruz da bir yandan. Yeniden “olmaya” çalışıyoruz. Hatay bir duraktı, diğer duraklar da böyle. Lütfen unutmayalım, unutturmayalım. Gücümüz maddi, manevi neye yeterse, oradan yola devam. İbadet gibi, iyiliğin, kardeşliğin de çok olanı değil, devamlısı makbul. İftihar ettiğimiz kardeşliği yaşamanın günü, bugünmüş. Yaşayalım.

