Alman polisi, Hamburg’da 7 kişiyi öldüren saldırgan hakkında Ocak ayında uyarılmış; silaha el koymak için gerekçe görmemiş

T24 Dış Haberler

Hamburg şehrindeki bir kiliseye yönelik silahlı saldırıda 7 kişiyi öldüren saldırganın yaklaşık 2 ay önce ihbar edildiği ancak Alman polisinin silahlarını almadığı ortaya çıktı.

The Guardian’ın aktardığına göre Ocak ayında Silah Kontrol Otoritesi’ne gönderilen isimsiz bir mektupta Alman polisi, 35 yaşındaki Philipp F.’in kilise mensupları yakınında agresif davranışlar sergilediği konusunda uyarıldı.

Polis, bu mektubun ardından Philipp’i ziyaret etse de “endişelenecek bir gerekçe” bulamadı.

İsimsiz mektupta Philipp’in teşhis edilmemiş bir psikolojik sorunu olabileceği belirtiliyordu. Saldırganın yasal olarak silah bulundurma izni olsa da mektuptan sonra neden bunun değerlendirmeye alınmadığı tartışma konusu oldu.

7 Şubat’taki polis ziyaretinde Philipp’in “endişe edecek bir durum olmadığına dair memurları ikna ettiği” ve sadece silahını güvenli saklamadığı için uyarıldığı belirtildi.

Mektupta Philipp’in eskiden mensubu olduğu Yehova Şahitleri’ne yönelik agresif davranışlar sergilediği konusunda uyarılar bulunuluyordu.

Philipp, perşembe gecesi Yehova Şahitleri’ne ait merkeze saldırarak 2 kadın, 4 erkek ve bir doğmamış bebeği öldürdü. Saldırıda yaralanan 8 kişiden 4’ünün durumunun ağır olması can kaybı sayısının artabileceği konusunda endişelere neden oluyor.

18 ay önce Yehova Şahitleri kilisesinden ayrılan saldırgan, özel harekat olay yerine geldikten sonra kendini öldürdü.

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