U22 Voleybol Avrupa Şampiyonası ön eleme maçları Yerevan’da oynanacak

21-23 Temmuz 2023 tarihlerinde Avrupa 22 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası E alt grubu maçları Yerevan’da oynanacak.

Ermenistan takımının rakipleri Fransa, Portekiz ve Danimarka olacak. Erkeklerde U22 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın final maçları 2024’te Hollanda’da oynanacak.

Ermenistan Voleybol Federasyonu Genel Sekreteri Karen Asmaryan’a göre bu çok önemli ve daha önce benzeri olmayan bir gelişme.

Karen Asmaryan bu gelişmeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Avrupa Voleybol Konfederasyonu, Ermeni voleybol tarihinde benzeri görülmemiş olan Avrupa Şampiyonası’nın alt grup aşamasını düzenleme görevini Ermenistan’a güvendi. Avrupa’nın en iyileri olarak kabul edilen Fransa ve Danimarka’nın erkek takımları Ermenistan’a gelecek. Bu büyük etkinliği onurlu bir şekilde gerçekleştireceğimizden eminiz.”

Ayrıca, yetkili bunun Ermenistan’ın 2025 yılında Yervan’da yapılacak ve 16 ülkeden takımların katılacağı Euro U17 Erkekler Şampiyonası final turnuvasına hazırlanması için iyi bir fırsat olduğunu kaydetti.

Yaklaşan sınava hazırlanan Ermenistan U22 milli takımı, Gürcistan’da antrenmanlar ve hazırlık maçları yapacak. Milli takım ve teknik kadro, Mayıs ayında Erivan’da yapılması planlanan bir başka uluslararası gençlik turnuvasının sonuçlarına göre oluşturulacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/03/10/U22-Voleybol-Şampiyonası-eleme-maçları/245263