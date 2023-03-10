Patrik Maşalyan afet bölgesinde

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan depremden etkilenen afet bölgesini ziyaret ediyor.

Patrik Maşalyan 10 Mart Cuma sabahı, yardımcısı Peder Şirvan Mürzyan eşliğinde afet bölgesine hareket etti.

Hava yolu ile Adana’ya giden Maşalyan, daha sonra karayoluyla Hatay’a geçti.

Patrik Maşalyan afet bölgesinde yaşayan Ermeni toplumu mensuplarını ve kiliseleri ziyaret ederek taziyelerini bizzat iletecek, Cumartesi günü Mersin’e geçerek temaslarda bulunacak olan Patrik Maşalyan akşam saatlerinde İstanbul’a geri dönecek.