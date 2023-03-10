Hristiyan Kuruluşlar Depremzedelere Yardım Etmeye Devam Ediyor

CityServe International, ülkemizi ve Suriye’yi etkileyen şiddetli depremin ardından evsiz kalanların yiyecek ve temel ihtiyaç malzemelerinin karşılanması için çalışıyor.

CityServe, Florida’daki City of Destiny Kilisesi’nden gönüllülerle bir araya gelerek, No Child Hungry kampanyası aracılığıyla depremzedelere gönderilmek üzere gıda ürünlerini hazırladı. CityServe International kuruluşundan Todd Lamphere, ‘‘Kilisenin bölgeye gitmesi ve depremzedelere yardım etmesi oldukça önemli. Acı çeken insanların yiyeceğe, giysiye ve diğer temel malzemelere ihtiyacı var’’ dedi.

Yiyeceklere ek olarak, CityServe 5bin kurtarma paketi ve ve 25 bin hijyen kiti sağlıyor. No Child Hungry’nin Başkanı William Lowry, ‘‘İnsanlar bu kadar acının ardından nasıl yiyecek bulacaklarını düşünmemeli. Bölge halkının temel ihtiyaçlarının karşılanacağını bilmelerini istiyoruz’’ dedi.

Umutsuzlukla mücadele etmek ve yaşamlara dokunmak için yerel kiliseye güç veren CityServe, ihtiyaç sahiplerinin daha iyi bir yaşam sürmesi için kiliseler ve cemaat liderleriyle birlikte çalışıyor.

2006 yılında kurulan Mercy Chefs organizasyonu ise Türkiye’ye yiyecek temin ediyor. Land Rover firması, organizasyonun zorlu alanlara yiyecek sağlayabilmesi için araç bağışladı. Mercy Chefs’in web sitesine göre, profesyonel şefler ihtiyaç sahipleri için günde 20bin öğün yiyecek sağlayabilir. Deprem bölgesindeki çalışmalara katılan Mercy Chefs, yiyecek ve ihtiyaç malzemeleri dağıtarak ve konteyner mutfaklar kurarak hizmet alanını genişletiyor. (CBN News)

https://haber.sat7turk.com/hristiyan-kuruluslar-depremzedelere-yardim-etmeye-devam-ediyor/