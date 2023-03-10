Futbol ve ırkçılık

Yalçın Bayer

“SON 25 yılda futbolda ırkçılık başlığı altında o kadar çok olay yaşandı ki, hangi birini sayayım” diyor bir okurumuz.

Yıldız Teknik Üniversitesi’den Ender Şiar Argın’ın yazısından yapılan derleme şöyle:

– 1999’da Trabzonspor Başkanı, İngiliz siyahi futbolcu Campbell için “Bizim yamyamı gol makinesi diye aldık, çamaşır makinesi çıktı”demişti. Tepkilerin ardından yaptığı açıklamada da “Biz yamyam gibi tabirini kullanırız. Türkiye’de ırkçılık olmadığı için aklımıza gelmez” demişti.

– 2002 yılında İsrail-Filistin çatışmasının ateşiyle tribünlerden Fenerbahçe’nin İsrailli oyuncusu Haim Revivo’ya karşı “Hitler seni daha iyi anlıyorum” sloganları atılmıştı.

– 2005’te Kayserispor-Mardinspor maçında Kayserispor’un İsrailli oyuncusu Pini Balili için Yahudi karşıtı sloganlar atmışlardı.

– 2008’de Trabzonspor taraftarları dönemin MHK Başkanı Oğuz Sarvan’ı protesto ederken “Ermeni Oğuz’a Trabzon’da soykırım”sloganı atılmıştı.

– Yine 2008’de Gençlerbirliği’nden gönderilen teknik direktör Samet Aybaba, futbolcu El Saka’yı kastederek “Bir Arap’a beni tercih ettiler” demişti.

– 2009’da Diyarbakırspor, Bursaspor deplasmanında “Ne mutlu Türk’üm diyene” ve “Mehmetçiğiz, Türk’üz” pankartlarıyla karşılanmıştı.

FUTBOL SADECE FUTBOL DEĞİL

– 2010’da İstiklal Caddesi’nde eylem yapan ÖDP’lileri gören Trabzonsporlu taraftarlar Ermeni gazeteci Hrant Dink’in katillerine ithafen “Ogün Samast oley” ve “Bombacı Yasin” tezahüratları yapmıştı.

– 2014’te Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Fenerbahçeli taraftarlar siyahi futbolcular Eboue ve Drogba’ya muz sallamıştı. Olayın ardından ırkçılık tartışmaları yükselirken Fenerbahçe yönetimi “Bu konunun burada kapanması gerektiğini düşünüyoruz” açıklamasını yaparken Galatasaray Başkanı Ünal Aysal da “Irkçılık Türkiye’nin olayı değildir. Türkiye’de olmaması gereken ve hakikaten yabancı bir üründür. Tesadüfen ve maalesef o gün o stada düşmüştür”demişti.

– 2017’de Amedsporlu futbolcu Deniz Naki, Mersin İdmanyurdu maçında rakip taraftarlar tarafından fiziksel saldırıya uğramıştı.

– 2020’de Fenerbahçeli Emre Belözoğlu Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncu Obi Mikel’e ırkçı küfürler savurmuştu.

– 2020 yılında Cizrespor ırkçı tezahürat ve ayrımcı tutum yüzünden ligden çekildiğini açıklamıştı.

Amedspor ise başından itibaren hedefte…

Evet, ne demiştik? Futbol sadece futbol değildir! Maalesef…

Üstelik işin ticari ve endüstriyel yanına giremedik bile..

Bakalım ne tür cezalar verilecek.

CHP’DE BAŞKANLIK KULİSLERİ

– CHP Genel Merkez kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun yerine Genel Başkanlık için epeydir gündemde olan Faik Öztrak isminden başka, şimdi de Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın adları geçmeye başladı.

İNCE ÖNCE CHP’Lİ OLMALI

– Aday adaylarının isimleri gündeme düşmeye başladı.

– Muharrem İnce ismi en çok tartışılan siyasetçi olmaya devam ediyor. İnce yanlıları dün köşemizde kendisi için Milli Eğitim Bakanlığı önerisinde bulunmuşlardı. Ancak bazı yandaşları “Hayır, önce milletvekili adayı olmalı” diye görüş belirttiler. “Ayrılık süremez. Mücadelesini CHP içinde sürdürmelidir” diye eklediler.

– CHP eğitim sorumlusu Aytuğ Atıcı, “HDP seçmeni dahil olmak üzere bütün seçmene elimizi uzatmalıyız” dedi.

– Gazeteci Şükran Soner, Meral Akşener için ‘Demir Leydi’ olarak bilinen Margaret Thatcher benzetmesinde bulundu.

– Hüsamettin Cindoruk, “CHP benim de partim, var mı diyeceğiniz?” diye konuştu.

BALKAN-RUMELİ DESTEĞİ

– CHP’de üç dönemdir Silivri ve İBB’de Meclis üyesi olan Doruk Bulut, CHP Rumeli ve Balkan seçmenlerinin talebi üzerine onları temsilen CHP’den İstanbul 3. Bölge Milletvekili adaylığına soyunacağı yolundaki haberleri doğruladı.

RAMAZAN EMRİ

KRAL’IN RAMAZAN EMRİ

– SUUDİ Prens Selman’ın ramazan emirlerinin ne olduğunu biliyor musunuz? Hoparlör kullanılmayacak, dua yayınlanmayacak, kimliksiz itikaf yok (devlet gözetiminde), dualar kısa tutulacak, bağış toplanmayacak, namaz için camilere çocuk girmeyecek, camilerde iftar yapılmayacak.

BİLİYOR MUSUNUZ?

ASFALT MI BETON MU?

– TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın, Marmara Ereğlisi’nde yapılan otoparkın bugün açılacağını, otogarın bağlantı yollarında silindirle sıkıştırılmış beton yol (SSB) sistemi kullanıldığını bildirirken, “Beton yolun birçok avantajı vardır, tamamen yerli üretimdir ve yapım maliyeti asfalt yol ile aynı olmasına rağmen kullanım ömrü asfalt yola göre daha uzundur. Bu da hem para hem de zaman tasarrufu açısından bize fayda getirmektedir” dediğini…

– CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un “Hatay’da yıkık, acil yıkılacak ve hasarlı olduğu için girilemeyecek konut sayısı 302 bin, yaklaşık 100 bin çadır dağıtıldı, evsiz kalmış hane sayısı 302 bin, yani acilen 200 bin çadıra ihtiyacımız var” dediğini…

– SU Politikaları Derneği’nin “Sadece Hatay’da günde 60 TIR şişelenmiş su dağıtımı yapılıyor. Su ihtiyacı artıyor. Yeni çözümler gerekli. Dışarıya su ihracatımız sürüyor mu?” diye sorduğunu…

ANNEDEN ‘OKUL’ ENDİŞESİ

Veli Şahin diyor ki: “Kızım İstanbul Ümraniye’de Uğur Okulları Atakent Kampüsü 2. sınıf öğrencisi. Okul binasının 1978 yılında yapıldığı, uzun yıllar fabrika ve depo olarak kullanıldıktan sonra 4-5 yıldır da okul olarak faaliyet gösterdiği biliniyor. 45 yıl sebebiyle depreme dayanıklılığı konusunda ciddi endişelerimiz var. Okul yönetiminden ‘binanın sağlam olduğu, geçen yıl deprem raporu alındığı’söyleniyor ancak okulumuzun deprem raporunda karot muayenesi bulunmuyor. Bu kadar eski bir bina için yüzeysel bir inceleme yapıldığı rapordan anlaşılabiliyor. Yine okulumuzun hemen yanında bulunan Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi için tahliye kararı verilmesi de endişemizi artırıyor. Veliler olarak okulun denetlenmesini istiyoruz.”

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/yalcin-bayer/futbol-ve-irkcilik-42231908