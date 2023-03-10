Episkopos Seyidne Konstantin Keyyal Hatay’da

Episkopos Seyidne Konstantin Keyyal ve beraberindeki pederler, depremden büyük hasar gören Hatay İskenderun’a gelerek destekte bulundu. İlk olarak İskenderun Mar Circos Kilisesi’nde (Aziz George) cemaat üyeleriyle buluşan Keyyal depremde yaşamını yitiren cemaat üyelerinin ruhuna anma duası yaptı.

Kadasetli Patrik X. Yuhanna’nın bereketi ile bölgeye geldiğini ifade eden Episkopos Seyidne Konstantin Keyyal; “Taziyelerini, sevgilerini ulaştırmak için buradayım. Tanrı yaşamdır. Bizler de yaşamak için yaratıldık. Bundan dolayı bizler evlatlarıyız ölümün değil. Gerçek olan hayat ise Rab İsa Mesihle olan hayattır. Bu yaşadığımız hayat sadece kısa dönemsel bir zamandır. Bu hayat uzasa da kısalsa da bu Tanrı’nın elindedir ve bize düşen bu zaman zarfında tövbe etmektir. Bu hayatta bize düşen en önemli görev Tanrımızın kutsallığına ulaşabilmek için mücadele etmektir. Rab sizi korusun ve kutsasın” şeklinde konuştu.

Anma duasının sonunda ‘Mesih İsa Dirildi’ ve ‘Meryem Ana’ ilahileri söylendi. Daha sonra kilise bahçesinde cemaat üyeleriyle bir araya gelen Seyidne Konstantin Keyyal, onların taleplerini de dinledi.

Kiliselerinin yeniden inşa edilmesini isteyen cemaat üyeleri, desteklerinden ötürü Episkopos Keyyal’a teşekkür etti. Episkopos Seyidne Konstantin Keyyal, birkaç gün bölgede kalıp diğer Arsuz, Samandağ, Altınözü’ndeki kiliselerde de incelemelerde bulunacak. (SAT-7 TÜRK/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

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