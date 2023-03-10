Almanya’daki saldırıda detaylar gün ışığına çıkıyor – DW – 10.03.2023

Hamburg’taki Yehova’nın Şahitleri merkezine yapılan ve sekiz kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırının ayrıntıları açığa çıkmaya başladı. Saldırganın önceden bir sabıkası olmadığı bildiriliyor.

Almanya’nın Hamburg kentinde Yehova Şahitleri’ne ait bir binaya düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında saldırganın da bulunduğu sekiz kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi de yaralandı.

Yehova Şahitleri’ne ait ibadethaneye, Perşembe akşamı bir ayin sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili olarak Hamburg Polisi’nden yapılan açıklamada, saldırganın emniyet kayıtlarında sadece silah ruhsatı başvurusu nedeniyle isminin geçtiği, bunun ötesinde aşırılık yanlısı olduğuna dair bir bilgi bulunmadığı aktarıldı.

Hamburg Emniyet Müdürlüğü’nde devletin korunmasından sorumlu birimin yöneticisi Thomas Radszuweit olayla ilgili basın toplantısında, 35 yaşındaki Philip F. adlı saldırganın Yehova Şahitleri’nin eski bir üyesi olduğunu belirtti.

Emniyet Müdürü Ralf Martin Meyer de, Yehova Şahitleri içindeki bir gerginlik olduğuna işaretler bulunduğunu ifade etti. Bunun incelenmesi gerektiğini ifade eden Meyer, kayıtlarda konuya ilişkin bilgi bulunmadığını dile getirdi.

Polisin açıklaması öncesinde de, haber portalı Spiegel ilgili haberinde saldırganın, 30-40 yaşları arasında eski bir Yehova Şahitleri üyesi olduğunu, maktüllere bir tabanca ile ateş ettiğini ve olay yerinde büyük bir çanta bıraktığı bilgisini aktardı.

​​Polis olay yerinde incelemelerde bulundu Fotoğraf: Markus Schreiber/AP/picture alliance

Bölgede yaşayan bir kişinin akıllı telefonu ile çektiği görüntülerde de, siyah giyimli bir kişinin, önce binanın kırık bir penceresinden içeri ateş ettiği, ardından da aynı noktadan binaya girdiği ve içeride ateş etmeye devam ettiği görülüyor.

Olayda ölenlerin yanı sıra çok sayıda yaralı ve şok geçiren kişiler olduğu medyada yer alırken, bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hamburg Polisi, olay yeri inceleme ekibi Cuma günü de delil toplama çalışmalarına devam etti. Bu bağlamda, olayın gelişimini belgelemek için üç boyutlu yazıcı da kullanıldı. Bölgedeki trafik Cuma sabahı saat 06.00’da yeniden açılırken, saldırıda yaşamlarını yitirenlerin cansız bedenlerini götürmek üzere ilk cenaze aracı saat 08.00 sularında bina yakınına geldi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier’den taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, olayda ölenlerin yakınlarına “Bu acılı günde derin taziyelerini” ileterek, Hamburg’tan gelen haberleri büyük bir dehşet ile takip ettiğini ve düşüncelerinin ölenlerle onların yakınlarında olduğunu dile getirdi. Mesajında yaralılara sağlık dileyen ve polisle sağlık ekiplerine teşekkür eden Steinmeier, “Almanya’da çok sayıda insanın, yaşanan acıyı samimi bir biçimde paylaştığından eminim” ifadelerini kullandı.

Saldırı dün saat 21.00 civarında düzenlendi Fotoğraf: Jonas Walzberg/dpa/picture alliance

Saldırıya uğrayan Yehova Şahitleri de yayınladığı mesajda, “Kurbanların yakınları ve olayın travmasını yaşayanların acılarını en derin şekilde paylaşıyoruz. Cemaatimizin üyeleri, bu zor saatlerde destek olabilmek için ellerinden gelenin en iyisini yapıyor” ifadelerini kullandı.

Yehova’nın Şahitleri kimdir?

Hristiyanlık inancı içinde kendilerine ait bir İncil’i olan Yehova Şahitleri, “Tek tanrı ve yaratıcı” olduğuna inanıyor. Katı kurallara tabi olan Yehova Şahitleri, yakında kopacak kıyametin ardından yeni bir dünya düzeninin kurulacağı ve bu düzende, seçilmiş cemaat olarak yalnızca kendilerinin yer alacağı fikrini benimsiyor.

Katı bir organizasyonel yapıya sahip olan Yehova Şahitleri 19’uncu yüzyılda Amerikan iş insanı Charles Taze Russell (1852-1916) tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) kuruldu. Finansmanını bağışlarla sağlayan Yehova Şahitleri, Nazi dönemi Almanyası’nda yasaklanmış ve kovuşturmalara tabi tutulmuştu.

Merkezi New York’ta olan söz konusu dini yapının dünya çapında yaklaşık sekiz milyon üyesi olduğu belirtiliyor. Almanya ise Avrupa ülkeleri arasında, yaklaşık 200 bin üyesi ile Yehova Şahitleri cemaatinin en büyük olduğu ülke konumunda.

Papazlarının ve diğer ruhani görevlilerinin herhangi bir ücret almadan çalıştığı Yehova Şahitleri’nin ayinleri “Kraliyet Salonu” adı verilen mekanlarda yapılıyor.

Almanya’da propaganda amaçlı ücretsiz dergiler de dağıtan inanç grubunun üyeleri, devlet ile aralarına da mesafe koyuyor. İnançları gereği seçimlerde oy kullanmayan Yehova Şahitleri, aşırı alkol ve sigara tüketimi ile Hristiyanlık takvimindeki tatil günlerine karşı çıkıyor. Üyeler ayrıca, kan transfüzyonu da yaptırmıyor.

dpa,epd / ET,JD

Deutsche Welle