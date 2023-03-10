Agos Gazetesi: Altı liste üç horan için yarışıyor

Beyoğlu Üç Horan Vakfı için Ermeni toplumu bu Pazar sandık başına gidiyor

Agos Gazetesi, Beyoğlu Üç Horan Vakfı için bu Pazar düzenlenecek olan seçimi manşetine taşıdı:

“Hatırlanacağı üzere 25 Aralık’ta yapılması gereken seçim öncesinde dönemin Seçim Tertip Heyeti’nin kararları tepkilere neden olmuş, heyetin istifasıyla seçim ertelenmişti. VGM kararıyla oluşan yeni Seçim Tertip Heyeti 12 Mart için seçim kararı almıştı. Bu Pazar altı ayrı liste yarışacak: Beyaz, Sarı, Kırmızı, Pembe, Mavi ve Yeşil. Seçime blok sistemiyle gidiliyor.

Sandıklar Feriköy, Samatya, Ortaköy ve Büyükdere kiliseleri ile Esayan ve Karagözyan okullarına kurulacak. Oy verme işlemi sırasında ‘dijital mükerrer oy engelleyici’ kullanılacak. Üç Horan, Ermeni toplumu içinde mülk açısından en zengin vakıflardan biri.. Vakfın mülkleri arasında Esayan Lisesi, Tokatlıyan Han, Üç Horan Kilisesi, Şişli Ermeni Mezarlığı da var. Mülklerin tam listesi net olarak bilinmiyor. Kazanan grup önemli bir mülk grubunu da yönetecek. “

https://www.odatv4.com/guncel/agos-gazetesi-alti-liste-uc-horan-icin-yarisiyor-274174