Beyoğlu Sevgi Birliği projelerini anlattı

12 Mart’ta yapılacak Beyoğlu Üç Horan Vakfı yönetim kurulu seçimi öncesinde Beyoğlu Sevgi Birliği grubu (Mavi Liste) projelerini anlattı.

Grubun projeleri şöyle:

Halkımız teveccüh gösterir ve 13 Mart sabahı yönetime gelirsek, tüm hesapların geriye dönük incelenmesi, taşınmazların tespiti ve bunlarla ilgili bilgiyi Patrikhanemiz ve cemaatimizle paylaşma sözüyle çalışmaya talibiz.

Bu paylaşımlarımızdan sonra yapacağımız ilk iş mevcut binalarımızın depreme dayanıklılık testlerini yaptırıp gerekli işlemlerin başlatılması konusunda çalışmak olacaktır.

Halen 3 katlı âtıl halde bulunan Lusavoriç Okulu’na ait binamızı 6 kata çıkartacağız.

Giriş katını ve bahçeyi büyüklerimize sosyalleşme alanı, diğer katları dernek, dershane ve kültür merkezi şeklinde kullanmayı düşünmekteyiz.

Vakfın tüm taşınmazlarının mevcut kira kontratlarını gözden geçirerek mal sahibi ve kiracı ilişkisini iyileştirerek, vakfımız adına mevcut gelirler için var gücümüzle çalışacağız aynı zamanda mevcutta âtıl halde bulunan mülklerimizin ivedilikle değerlendirilip toplumumuzun maddi ve manevi anlamda desteklenmesine yönelik girişimlerde bulunacağız.

Bahsi geçen mülk projelerimizle ilgili olarak şimdiden İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ile gerekli mercii ve kişilerle istişaremizi gerçekleştirdik.

Eğitim alanında ise amacımız, kaybettiğimiz prestiji ve öğrenci sayımızı okulumuza yakışır bir şekilde vakfımızın desteğiyle yükseltmektedir. Bu projemizde bizim en büyük destekçimiz tabii ki öğretmenlerimiz olacaktır.

Yaptığımız planlamada önce öğretmenlerimizin çalışma ve ekonomik koşullarını yükselteceğiz.

“Mutlu öğretmen mutlu öğrenci” mottosuyla hareket edeceğiz.

Eğitim alanındaki bir diğer projemiz ise öğrencilerimizin üniversitedeki başarı oranını arttırmak. Bunun için ise lise seviyesinin 10. sınıfından itibaren sadece vakfımıza bağlı öğrencilerimizi değil cemaatimize bağlı tüm öğrencilerimizi kapsayan bir düzenleme yapacağız.

Öğrencilerimizin maddi imkanlarını göz önünde bulundurarak kuracağımız “burs komisyonu” nezdinde ihtiyaçlarını gidereceğiz.

Eğitim alanındaki bir diğer projemiz ise ABD‘deki bir Ermeni kardeş okul ile yaz okulu projemizdir. Bu konu ile alakalı çalışmalarımız başlamıştır.

Gençlik faaliyetlerinde ise; mezunlar derneğinin yanı sıra spor kulüpleri, dans, folklor, koro faaliyetlerini desteklemek ve gelişmeleri için imkân sağlamak düşüncesindeyiz.

Batı Ermenicesini korumak için fon oluşturmak, Ermenice ve din kültürü öğretmenlerinin, ana sınıf, sınıf öğretmenlerinin yetişmesi için gereken desteği vermek projelerimiz arasında.

Ayrıca senelerdir var olan basın kuruluşlarımızın ayakta kalabilmesi için tüm imkanları seferber etmek, sosyal ve yazılı medyanın çağın gereklerine uygun hale gelmesi ve güçlendirilmesi hedefimiz olacaktır.

Sosyal yardımları verimli ve yeterli hale getirerek yaşlılarımıza sunulan hizmeti yaygınlaştıracak ve geliştireceğiz. ‘Geçmiş ve Gelecek Elele’ sözünden yola çıkarak oluşturduğumuz zincirle eski adı “Ağkadakhınam” olan oluşumun adını Sosyal Yardımlaşma Komisyonu olarak değiştirdik. Mahalle muhtarlarımız ve hatta aile hekimlerimizle yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda bölgemizdeki tüm ihtiyaç sahiplerine, ihtiyaçları oranında destek olmaya gayret edeceğiz.

Kişiler, gruplar değil toplumumuzun çıkarlarını ön planda tutacağız.

Şeffaf, işbirliğine açık, hesap veren bir anlayışla mali tabloları her dönem toplumla paylaşacağız. Grubumuz gelenekçi olduğu kadar modern, eşitlik anlayışı olan bir gruptur. Masanın ucundan tutan herkesin ise söz sahibi olduğu kesindir.

Kaynakların adaletli paylaşımı için diğer vakıflarımızla birlikte ortak ve bağımsız bir kurul oluşturulacaktır.

Mavi Liste: Ani Hamamciyan, Siran Surki, Jaklin Setyan Azizof, Sirun Dizmanoğlu, Aret Akpulat, Karabet Yayla, Misak Silahlı, Burag Erikin, Arda Kabadayı, Aras Kasap, Arto Akay, Ardos Yastangaçkol, Nuran Cemcem, Boğos Yılan, Rober Dadyan ve Aret Tatonyan.

Not: Bu haftaki Agos’ta, Beyoğlu Sevgi Birliği- Mavi Liste’nin projeleri yerine teknik bir aksaklık sonucu yanlış bir metin yayınlanmıştır. Okurlarımızdan ve Mavi Liste’den özür dileriz. AGOS

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28315/beyoglu-sevgi-birligi-projelerini-anlatti