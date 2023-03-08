Protestan kiliseleri üye kaybediyor

Almanya’da kiliseden ayrılanların sayısı giderek artıyor. Protestan kiliselerinin toplam üye sayısında 2022 yılında yüzde üç azalma olurken, ayrılanların sayısında bir önceki yıla göre üçte bir oranında artış görüldü. 2022’de 380 bin kişi kilise üyeliğini sonlandırdı.

2022’de üyeler arasındaki ölüm sayısı da 365 bini aştı. Almanya’da halen 20 Protestan bölgesel kilisesine üye toplamda yaklaşık 19.1 milyon kişi bulunuyor. Geçen yıl vaftiz sayısında da önemli bir artış gözlendi ve koronavirüs salgını öncesindeki yılların seviyesine ulaşıldı. Kiliseye yeni üye giriş sayısı ise 19 binde sabit kaldı. Protestan Kilisesi Konseyi Başkanı Anette Kurschus, “Üye sayılarındaki son gelişmeler, Protestan Kilisesi’ne tam zamanlı ve gönüllü olarak katılan herkes için iç karartıcı. Ancak bu aynı zamanda İncil’deki umut mesajına daha da güçlü bir şekilde odaklanmak ve bunun üzerine inşa etmek için bir görevdir” dedi. Kurschaus, bu nedenle 24 Haziran’ın bu yıl ülke çapında vaftiz günü olarak kutlanmasının önemli olduğunu ifade etti. Protestan bölge piskoposu Christian Staeblein de Kilise üye kayıplarını değerlendirirken, her bir istifanın kendisine ‘acı verdiğini’ söyledi.

https://www.hurriyet.com.tr/avrupa/protestan-kiliseleri-uye-kaybediyor-42230770