Doğu Kudüs’teki ilk Filistinli kadın Papaz: Kadınlar, toplumumuzda birçok alanda öncü olmalı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’teki ilk Filistinli kadın Papaz Sally Azer, kadınların toplumda öncü roller alması gerektiğini söyledi.

Enes Canlı

Doğu Kudüs’teki Protestan-Lüteryan Kurtarıcı Mesih Kilisesinde 23 Ocak’ta yüzlerce kişinin katıldığı törenle kadın papaz olan 27 yaşındaki Azer, “Kutsal Topraklar”daki bir kilisede görevlendirilen ilk Filistinli kadın papaz unvanını elde etti. Azer’in başta gelen görevleri arasında “Kitabı Mukaddes çalışmaları” ile ayinlere başkanlık etmek yer alıyor.

Azer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının da piskopos olması nedeniyle küçük yaşlardan itibaren İncil’i ve dini öğretileri çalıştığını anlattı. Eğitimi sırasında papaz olma niyetinin olmadığını ifade eden Azer, babasının da kariyerinde kendisini serbest bıraktığını dile getirdi.

Lübnan ve Almanya’da dini eğitim aldığını paylaşan Azer, İncil’in öğretilerinin, Hristiyanlık mezhepleri arasındaki farkları anlamasının zaman aldığını belirtti.

Kilise Meclisi’nin kendisini eğitime çağırdığını ancak papaz olmayı beklemediğini ifade eden Azer, ilk Filistinli kadın papaz unvanını taşımaktan gurur duyduğunu vurguladı.

Protestan-Lüteryan kilisesinin yaklaşık 10 yıl önce kadın-erkek eşitliği ve kadın papaz atanması kararı aldığına işaret eden Azer, “bu kararın erken ya da geç değil zamanında verildiği” yorumunda bulundu.

Kilisede ayin yönetme, nikah kıyma gibi bir papaza ait tüm görevleri yerine getirdiğini belirten Azer, kilisenin “İngilizce konuşan ve Arap cemaati arasında köprü kurulması için de çalışacağını” aktardı.

İleride piskopos olabilir

Sally Azer, kilisede hizmet ettikten sonra ilerleyen zamanlarda “piskopos” rütbesine yükseltilebileceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

“Filistin toplumunda, sadece İncil çalışmalarında veya kilisede değil tüm alanlarda kadın-erkek eşitliği olması gerekiyor. Kadınların, toplumumuzda birçok alanda öncü olması gerekli. Neden sadece erkek liderlik etmeli de kadın değil? Bizler erkek egemen bir toplumuz, ailelerimizde babalar sorumlu kimsedir. Aslında anne ve babalar bu sorumluluğu hep paylaşır. Ama çok az insan aileden sorumlu kimseden bahsederken anne-babayı bir arada zikreder.”

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu’nun 2017’de paylaştığı rakamlara göre, işgali altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaklaşık 47 bin kadar Hristiyan yaşıyor.

Filistin’deki Hristiyanların büyük çoğunluğu kadın ruhbana izin vermeyen Rum Ortodoks ve Latin Katolik Kiliselerine mensup.

Protestan-Lüteryan kilisesinin ise Kudüs, Batı Şeria ve Ürdün’de yaklaşık 3 bin kişilik bir cemaatinin bulunduğunu ifade ediyor.

Sally Azer, Suriye’de bir, Lübnan’da üç olan Orta Doğu’daki 5 kadın papazdan biri olma unvanını taşıyor.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/dogu-kudusteki-ilk-filistinli-kadin-papaz-kadinlar-toplumumuzda-bircok-alanda-oncu-olmali/2840006