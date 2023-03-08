Başpiskopos Yeorgios’un İstanbul ziyareti devam ediyor

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un İstanbul ziyaretinin devam ettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Yeorgios’un dün, Heybeliada Ruhban Okulu’nu ziyaret ettiğini ve buradaki açıklamalarında, Rum Ortodoks Kilisesi’nin her daim, saygıyla Fener Rum Patrikhanesi’nin yanında olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Yeorgios, Kilise’nin 52 yıldır kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden faaliyete geçmesi taraftarı olduğunu ve uygar dünyanın, bu okulun yeniden faaliyete geçmesi için baskı yapması gerektiğini ifade etti.

Yeorgios, Fener Rum Patrikhanesi’ne de misafirperverliğinden ötürü teşekkürlerini sundu.

https://www.kibrisgenctv.com/guney/baspiskopos-yeorgiosun-istanbul-ziyareti-devam-ediyor-h111221.html