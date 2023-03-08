Azerbaycan Televizyonu Ermenilerin Iğdır’da Yaptıkları Katliamları Ekrana Taşıdı

Iğdır’da bulunan ve Türkiye’nin en yüksek anıtı olan Ermenilerce katledilen Şehit Türkler anısına yaptırılan Şehit Türkler Anıt ve Müzesi Azerbaycan devlet televizyonu Azerbaycan Devlet Televizyonu AzTV ‘de yayınlandı.

AZTV muhabiri Yalçın Tahiroğlu, yeniden düzenlenen Şehit Türkler anıt ve müzesinin çekimini yaparak AzTV ekranlarına taşıdı.

AzTV’de yayınlanan haberde anıt çeşitli yönleriyle tanıtılırken Anıt hakkında bilgi veren Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanı Araştırmacı yazar Serdar Ünsal, şunları söyledi: ”Iğdır’da 1997 yılında Ermeni meselesi üzerine bir sempozyum yapıldı. Ardından yayınlanan bildiride Ermenilerin Doğu Anadolu bölgesinde 80 binden fazla Türk’ü şehit ettiği belirtilerek Iğdır’da bulunan Gedikli, Oba, Hakmehmet köylerinde toplu mezarlardan alınan bulgularda Ermenilerin bu bölgede katliam yaptığının belgelendiği belirtildi. Bunun üzerine Ermenistan, Nahcivan yol güzergâhında olan bir alan Türkiye’nin en yüksek anıtı yapıldı 1999 yılında hizmete girdi. Bildiğiniz gibi Ermeniler bu bölgede katliam yapmışlardır Iğdır bölgesinde en az 10-15 bin şehit vardır. Kazım Karabekir Paşa sayesinde bu bölge Ermeni çetecilerden temizlendi. Yeniden müze kısmı düzenlenen anıt çok güzel oldu.

Kazım Karabekir Paşa sayesinde bu bölge Ermeni çetecilerden temizlendi. Yeniden müze kısmı düzenlenen anıt çok güzel oldu. Kazım Karabekir Paşa bölümü, Asala tarafından şehit edilen diplomatlar bölümü, kitaplar, Ermeni katliamından kurtulan canlı tanıkların anlattıkları, toplu mezardan çıkan fişek, şiş gibi materyaller yer alıyor. Ayrıca Iğdır bölgesinin Türk bölgesi olduğunu ortaya koyan koçbaşlı mezar taşları var. Bu taşlar Türklüğün tapusudur. Yukarıda bulunan 5 kılıç barışı simgeler açıldığında da Türk milletinin kahramanlığını ifade eder. Kılıçların kabza kısmında Göktürk, Hun, Selçuklu Osmanlı, ve Türkiye ‘yi ifade eden semboller vardır. Anıtın mimarı Azerbaycanlı mimar Cafer Gıyasi’dir”.

“ERMENİLER ANIT MÜZENİN ÖNÜNDEN GEÇEREK ATALARININ YAPTIKLARINI GÖRECEKLER”

Türkiye Azerbaycan, Ermenistan ilişkilerine de değinen Ünsal, ”İleride Ermenistan ile Alican sınır kapısı açılırsa Ermenler bu şehit Türkler anıt ve müzesinin önünden geçecekler. Merak edip içerisini gezdiklerinde atalarının 1915-1920 yılında Türklere yaptıkları soykırımı mezalimi göreceklerdir” şeklinde konuştu.

http://www.guvengazetesi.com.tr/azerbaycan-televizyonu-ermenilerin-igdir-da-yaptiklari-katliamlari-ekrana-tasidi/6912/