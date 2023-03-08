ՍՏԱՆՊՈՒԼԱՀԱՅ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻՉՆԵՐՈՒ ԱՅՑԸ / İSTANBULLU ERMENİ FOTOĞRAFÇILARIN ZİYARETİ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 7 Մարտ 2023, Երեքշաբթի, ընդունեց Ստանպուլահայ խումբ մը լուսանկարիչներու այցը։ Ընդունելութեան ներկայ էր Արժ. Տ. Շիրվան Քհնյ. Միւրզեան։

Այցելուներ յայտնեցին, որ իրենք, որպէս Ստանպուլահայ լուսանկարիչներ, կազմած են խմբակ մը եւ զայն անուանած՝ Լուսատու։ Անոնք ցաւով արտայայտուեցան երկրաշարժի աղէտին մասին եւ Նորին Ամենապատուութեան ուշադրութեան յանձնեցին իրենց ծրագիրը, որ էր զանազան առիթներով այցելութեանց ընթացքին նկարած Վաքըֆգիւղի լուսանկարներէն ցուցահանդէս մը կազմել եւ ներկայացնել մեր համայնքին եւ հետաքրքրուող հասարակութեան։ Սոյն ցուցահանդէսի եկամուտը պիտի յատկացուի երկրաշարժէ վնասուած Վաքըֆգիւղի նորոգութեան նպատակին։

Մեր Հոգեւոր Պետը շնորհակալութիւն յայտնեց այցելութեան ու ցաւակցութեան համար եւ ըսաւ թէ այս ցաւը բոլորիս ցաւն է։ Առիթը ցաւալի, սակայն աշխատանքը օրհնեալ է։ Այս առումով, Նորին Ամենապատուութիւնը գնահատեց կազմուած խմբակը եւ իրենց նպատակը ու յաջողութիւն մաղթեց իրենց։

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Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri, 7 Mart 2023, Salı, İstanbullu bir grup Ermeni fotoğrafçının ziyaretini kabul etti. Görüşmede Peder Şirvan Mürzyan hazır bulundu.

Ziyaretçiler, İstanbullu Ermeni fotoğrafçılar olarak “Lusadu” ismini verdikleri bir grup oluşturduklarını anlattılar. Deprem felaketinden duydukları üzüntüyü dile getirerek, Vakıfköy’ün muhtelif fotoğraflarının bir sergi haline getirilerek cemaatimizin ve ilgililerin beğenisine sunulması planını Patrik Hazretleri’nin dikkatine sundular. Bu serginin geliri, depremden zarar gören Vakıfköy’ün onarılması amacıyla kullanılacaktır.

Ruhani Önderimiz ziyaret ve taziyeler için teşekkür ederek bu acının hepimizin acısı olduğunu, durumun ciddi olduğunu, ancak çalışmanın kutsal olduğunu dile getirdi. Bu bağlamda oluşturulan grubu takdir ederek hedefledikleri çalışmalarında başarılar diledi.

Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad