Wall Street Journal yazdı: Antik Antakya 2 bin 400 yıl boyunca pek çok felaket atlattı, depremde yok oldu

Eski Roma metropolü Antakya, Hıristiyan ve Müslüman mirasının paha biçilmez simgelerini kaybetti. Orada doğan, büyüyen ve deprem nedeniyle ilçeyi terk eden afetzedelerle konuşan Wall Street Journal, Antakya’daki yıkımı yazdı

Bir zamanlar Roma İmparatorluğu‘nun üçüncü büyük şehri olan Antakya, 2 bin 400 yıl boyunca medeniyetlerin yükselişine ve çöküşüne dayandı, savaşlar, kuşatmalar ve salgın hastalıklardan sonra yeniden inşa edildi. Şimdi ise, geçen ay meydana gelen depremler nedeniyle neredeyse tamamen yıkıma uğradıktan sonra, tarihindeki tüm depremlere rakip olacak bir meydan okumayla karşı karşıya.

Dört hafta önce Antakya, Akdeniz ile Türkiye‘nin Suriye ile olan dağlık sınırı arasında sıkışmış, baharatlı mutfağı ve asırlık kilise, sinagog ve camileriyle tanınan 400 bin kişilik hareketli bir şehirdi. Bugün ise sokak köpeklerinin yıkıntılar arasında dolaştığı ve kalan az sayıdaki sakinin nehir kenarındaki bir parkın çimlerini kaplayan çadırlarda bir araya toplandığı parçalanmış betondan bir manzara.

Yüzde 80’inin yıkılması gerekiyor

Antakya’nın bağlı olduğu Hatay, 6 Şubat’ta Türkiye ve Suriye’yi vuran, 51 binden fazla insanın ölümüne ve sayısız insanın da hala kayıp olmasına neden olan çifte depremin en büyük yıkımlarını yaşadı. Kentteki binaların en az yarısı 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki ilk depremlerde yıkıldı; diğerleri ise 20 Şubat’ta meydana gelen 6.4 şiddetindeki depremde çöktü. Bölge belediye başkanına göre Hatay’daki binaların yaklaşık yüzde 80’inin yıkılması gerekiyor.

19. yüzyılda yeniden inşa edilen cami yıkıldı

Eski şehir boyunca, tarihi Rum Ortodoks Kilisesi ve 1700’lerin başında inşa edilen bir cami de dahil olmak üzere yıkılan binalar var. Yakınlardaki Habib al-Najjar Camii harabeye dönmüş durumda. Yaklaşık bin 500 yıl önce inşa edilen cami, Anadolu‘da inşa edilen ilk Müslüman ibadet yeriydi. Bir depremle yıkılan ve 19. yüzyılda yeniden inşa edilen cami yeniden harap oldu, minaresi devrildi, kubbesi çöktü ve duvarları çatladı.

“Bu kutsal yer yeniden inşa edilemez”

Antakya halkının çoğu bir otoparkta bulunan tahliye merkezinden her birkaç dakikada bir gürültüyle uzaklaşan arabalara ve hükümet otobüslerine doluşarak kaçtı. Şehirde akan su yok, elektrik yok, ısınma yok, yiyecek satan dükkan yok ve normal bir hayata dönme ihtimaline işaret eden herhangi bir şey yok. Suriyeli Hristiyan arkeolog Josef Naseh, “Antakya beni terk etti ve bir daha asla geri dönmeyeceğim” dedi. 69 yaşında olan ve Antakya’da doğarak tüm hayatını portakal ve limon ağaçlarıyla dolu bir avlusu olan taş bir evde geçirdi. Naseh, “Bu kutsal yer yeniden inşa edilemez” ifadesini kullandı.

Antakya’nın neredeyse tamamen yok olması Türkiye ve Orta Doğu için yıkıcı bir darbe oldu. Müslümanlara, Hıristiyanlara ve Yahudilere ev sahipliği yapan şehir, modern Türkiye’nin yüzyıllık milliyetçi yönetimi ve Orta Doğu’da on yıllardır süren savaş sırasında başka yerlerde kaybolan çok kültürlülüğü ve dinler arası dayanışma duygusunu sürdürüyordu. Suriye’de üç milyondan fazla mültecinin Türkiye’ye yerleşmesine neden olan 2011’deki ayaklanma ve iç savaştan önce bile Hatay ilinde yaşayanların çoğu hem Türkçe hem de Arapça konuşuyordu.

32 yaşındaki Antakyalı mühendis Cemil Baklacı, “Hepimiz aynı sokaklarda büyüdük. Kimse bu Hıristiyan, bu Müslüman, bu Alevi, bu Sünni demedi. Yan evde doğmuş olsaydım Hristiyan olurdum” diye konuştu. Depremler bu durumu da değiştirdi. İlçenin yaklaşık 20 kişilik Yahudi cemaatinin tamamı bölgeyi terk etti ve Antakya’da iki bin yıldan daha eskiye dayanan Yahudiliğin son ereceği ihtimali doğdu. Cemaatin lideri ve eşi hayatını kaybetti. Günler sonra diğer Antakya Yahudilerinin yerleştiği İstanbul’da defnedildiler.

Antakya’yı terk ettiler

Dini liderlere ve cemaat üyelerine göre, şehrin Hıristiyan Rum Ortodoks, Katolik ve Protestan cemaatlerinin neredeyse tamamı; Arap Aleviler; on binlerce Suriyeli mülteci ve aralarında yaşayan yüz binlerce Sünni Müslüman Türk de dahil olmak üzere diğerleri de şehri terk etti. Erdoğan ülkenin güneyini bir yıl içinde yeniden inşa etme sözü verdi ve önümüzdeki ay 200 bin evin inşaatına başlanacak. Erdoğan 20 Şubat’ta yaptığı açıklamada, “Yeni bir Antakya, İskenderun, Arsuz inşa edeceğiz. Buraları sıfırdan yapacağız” dedi.

Yerel yetkililer, sivil toplum grupları ve işletme sahipleri şehrin bir şekilde yeniden inşa edilmesini beklediklerini ancak zengin kültürel karakterinin bir kısmını kaybedeceğinden korktuklarını söylüyorlar. Ayrıca pek çok sakinin bir daha geri dönmeyeceğinden endişe ediyorlar ve hükümetin bir yıllık zaman çizelgesine de şüpheyle yaklaşıyorlar. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Cincin, “Politikacılar dünyanın her yerinde böyle konuşurlar. Niyetleri hakkında konuşurlar. Ben de bu güzel rüyayla uyuyacağım” dedi.

M.Ö. 300 yılında Büyük İskender‘in eski generallerinden biri tarafından Asi Nehri kıyısında kurulan ve bugün Antakya olarak bilinen ilçe, bir zamanlar Roma‘nın Suriye eyaletinin başkentiydi. İmparatorluk Antakya’yı tiyatrolar, su kemerleri ve hamamlardan oluşan büyük bir metropol haline getirmişti. Burası aynı zamanda Asya‘yı Akdeniz dünyasına bağlayan ve daha sonra İpek Yolu olarak anılacak olan yolda kervanlar için bir antrepoydu. Havariler Petrus ve Pavlus Antakya’yı yeni dinlerinin merkezi haline getirmiş, katedraller ve kiliseler ortaya çıkmıştır. Onların takipçileri ilk kez burada Hıristiyan olarak tanınmaya başladı.

526 yılında büyük deprem

Antakya yarım düzineden fazla kez el değiştirdi, Roma, Bizans, Pers, Selçuklu, Osmanlı ve Fransız imparatorlukları tarafından farklı dönemlerde yönetildi, Haçlılar ve Memlükler tarafından işgal edilmiştir. Her seferinde, savaşlardan ve kuşatmalardan sonra bile şehir kendini yenilemiştir. Dördüncü yüzyılda Roma’nın çöküşünden sonra Antakya, Bizans imparatorluğu altında ticaretin, askeri gücün, dinin ve devlet inşasının dünya merkezi olarak gelişti.

Altıncı ve yedinci yüzyıllarda yangınlar ve salgın hastalıklar da dahil olmak üzere bir dizi felaket meydana geldi. Antik Antakya 526 yılında, şimdiye kadar kaydedilmiş en kötü depremlerden birinde yerle bir olmuş, tahminen 250 bin kişi ölmüş ve tüm şehri yok eden bir yangın çıkmıştır. Bizanslı tarihçiler bu felaketi ilahi gazabın bir işareti olarak tanımlamışlardı. Depremden sağ kurtulan Bizanslı tarihçi John Malalas, “Gökyüzünden ateş kıvılcımları belirdi ve çarptıkları yeri yıldırım gibi yaktı, yeryüzü kaynadı, insanlar sarsıntıdan sağır oldu ve ateşten kül oldu” diye yazmıştı.

Altıncı yüzyılda meydana gelen başka depremler de Antakya’nın büyük kubbeli katedralini devirdi. Birbirini izleyen Bizans imparatorları I. Justinus ve I. Justinianus yeni kiliseler ve bazilikalar inşa ettirdi, şehrin hamamlarını restore ettirdi ve yaşamın geri dönmesinin yolunu açtı. Başlangıçta küçülse de, İslam ve Osmanlı imparatorlukları döneminde de önemini korudu, Suriye ve Anadolu’yu birbirine bağlayan yol üzerinde, bugün Doğu ve Batı dünyaları olarak düşünülen yerlerin kesiştiği noktada bir tarım, sanayi ve ticaret merkezi oldu.

Modern Antakya, Antakya’nın kalıntıları etrafında yükseldi. Şehir, çevresindeki zengin tarım arazileri üzerinde meyve, sebze, tohum ve zeytinyağı üreterek müreffeh bir yaşam kurdu. Çağdaş Hatay, bölgenin sıcak iklimi ve açık fikirli geleneklerinin cazibesine kapılan entelektüelleri, dükkân sahiplerini ve lokantacıları kendine çekti. Türk ve yabancı ziyaretçiler Roma fresklerini gezmek, butik otellerin ve Akdeniz sahillerinin tadını çıkarmak için Hatay’a akın etti. Geçtiğimiz on yıl içinde Antakya aynı zamanda Suriyeli isyancılar, silah tüccarları, yardım görevlileri, casuslar ve 20 mil ötedeki savaşa gidip gelen diplomatlar için de bir merkez haline geldi.

“Değer verdiğimiz her şeyi yerle bir etti”

Şimdi modern Antakya, tarihindeki herhangi bir travmaya rakip olacak bir yıkım yaşadı. Depremler, modern şehir ve antik çekirdeği boyunca bir yıkım yolu açarak kuleleri devirdi ve eski taş binaları un ufak etti. Apartman blokları yan yatmış, beton zeminler dinozor dikenleri gibi yükseliyor. Yıkıntılar arasında insanların hayatlarından geriye kalanlar var: bir kanepe, bir yatak. Bir binanın yan tarafında, üzerinde bir ağaç ve balon resmi bulunan açık bir duvar dan yıkılan bir çocuk odası görülüyor. 2007’den beri Türkiye’de yaşayan ve Antakya’nın eski kentinde küçük bir cemaati yöneten Hindistanlı Katolik rahip Francis Dondu, “Bu deprem çok değer verdiğimiz her şeyi yerle bir etti” dedi.

Yıkılan Habib al-Najjar camisinin karşısındaki sokakta iki adam, bir zamanlar sabun, zeytinyağı ve süt satan bir dükkânın kalıntılarından, inanılmaz derecede sağlam ve tozla kaplı soğanlı cam ve kil kaplar çıkardı. Bir arkadaşının dükkânını temizlemesine yardım ettiğini söyleyen 48 yaşındaki Mitat Alkan, “Antakya bir daha asla eskisi gibi olmayacak” dedi. O konuşurken iki polis memuru yaklaşarak binanın kendisine ait olduğunu kanıtlayacak belgeler getirmesini istedi ve molozları karıştıran iki adamla tartışmaya başladı. Polis, deprem bölgesi genelinde dağınık yağma ihbarlarına müdahale etti.

Arkeolog Naseh, Hıristiyan bir taş ustası olan ailesinin 1877’de bir depremin ardından Suriye’yi terk ettiğini ve Antakya’da duvarlarına üzüm asmalarının tırmandığı bir eve yerleştiğini söyledi. 6 Şubat depremi onu uykusundan uyandırdı ve dışarı koşmasına neden oldu. Orada, küçük bir belediye parkında, ateş yaktı. Bir düzine komşusu evlerinden aldıkları battaniyelerin altında birbirlerine sarılmış, kış yağmurunda titriyorlardı. Yükselen güneş etraflarındaki yıkımı gözler önüne serdi; ışık, çökmüş binaların ve devrilmiş betonun altında ezilmiş arabaların üzerine vuruyordu. Garip bir sessizlik çöktü. Hiçbir trafik ışığı yanıp sönmüyordu. Birkaç siren sesi duyuldu.

“Asıl yıkım zihinlerimizde”

Deprem Hatay’ın tek havalimanına zarar vermiş, kurtarma görevlilerini dağdan Antakya’ya giden tek bir otoyola sıkışmaya zorlamış, binlerce insanı evlerinin enkazında canlı aramak zorunda bırakmış, diğerleri ise nereye gideceklerini bilmeden sokakta kalmıştı. Naseh o anları, “Dehşet vericiydi. Yalnızdık” sözleriyle anlattı.

Dondurucu ve korku dolu iki günün ardından Naseh bir komşusunun arabasına atladı ve şu anda kaldığı İskenderun’da deniz kenarındaki bir akrabasının evine gitti. Hayatının geri kalanını Antakya’da geçirmeyi planlıyordu. Şimdi nereye gideceğine karar veremiyor. Eski hayatını anlatırken hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Naseh, “Bu depremin yarattığı asıl yıkım zihinlerimizde. Bu topraklardaki mitolojiyi, inancı ve kültürü devam ettirebilecek yeni insanlara ihtiyacımız var. Tüm bunları silmeyecek insanlara ihtiyacımız var” dedi.

https://gazeteoksijen.com/turkiye/wall-street-journal-yazdi-antik-antakya-2-bin-400-yil-boyunca-pek-cok-felaket-atlatti-depremde-yok-oldu-172124