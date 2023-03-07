Tarihi kilise yardım merkezi oldu

Fevzi KIZILKOYUN/ Fotoğraf: Mert Gökhan KOÇ

Tarihi Mar Circos (Aziz Georgios) Rum Ortodoks Kilisesi depremzedelere yuva oldu. Gönderilen yardımlar ise kilisenin içinde toplanarak dağıtımı yapılıyor.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan Mar Circos (Aziz Georgios) Rum Ortodoks Kilisesi depremzedelere gönderilen yardımlara ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin dört bir yanından ve farklı ülkelerden gelen yardımlar kilisede toplanarak depremzedelere ulaştırılıyor. Ayrıca buradan toplanan yardımlarla her gün depremzedelere 3 öğün Yemek de çıkarılıyor. Hürriyet’e bilgi veren Peder Nikola, “Depremlerin ardından Fener Rum Patrikhanesi ve Ermeni Patrikhanesi’nin yanı sıra Şişli Belediyesi’nin desteğiyle günde yaklaşık 13 bin kişiye yemek ve insani yardım yaptık. İstanbul, Adana ve İskenderun’dan gelen şeflerimiz gönüllü olarak yemek yapıyorlar. Kilisemizin içinde de gelen erzak ve yardımları depolayarak dağıtımını sağlıyoruz” dedi.

NÖBET TUTULUYOR

Kilisenin bahçesinde kurulan çadırlarda ise 50 depremzede barınıyor. İskenderun’da bulunan 152 yıllık Latin Katolik Kilisesi’nin de büyük kısmı yıkıldı. Tarihi kilisenin ayin ve cenaze törenlerinin yapıldığı alanı tamamen yıkılırken, Meryem Ana heykeli ayakta kaldı. Kilisenin etrafına güvenlik şeridi çekilirken, olası hırsızlık veya soygunlara karşın kilisenin hemen yanına kurulan çadırda 7/24 güvenlik güçleri nöbet tutuyor. Hz. İsa’nın 12 havarisinden biri olan St. Pierre’in, MS 29-40 tarihleri arasında Antakya’ya geldiği ilk kilise olan St. Pierre Kilisesi’nin ise depremlerden etkilenmediği görüldü. Mağara kilise olan St. Pierre Kilisesi’nin kapılarına tedbir amacıyla kilit vuruldu.

ALIÇ İÇİN DÖNDÜ

Hatay’ın Antakya ilçesinde oturan Özer ailesi, depremden sonra ağır hasar gören evlerini panikle terk etti. Yaşadıkları korku ve şokun etkisiyle Antakya’dan ayrılan Özer ailesi Sivas’a taşındı. O sırada çok sevdikleri ‘Alıç’ isimli papağanlarını ise evde bırakmışlardı. Mahmut Taner Özer, ağır hasarlı evlerinde papağanlarının yaşadığını öğrenince eşi ve çocuklarını Sivas’ta bırakıp 28 gün sonra Antakya’ya döndü.

BÜYÜK MUTLULUK YAŞADILAR

Hürriyet’e konuşan Özer, ‘Alıç’a kavuşmanın büyük sevincini yaşadığını belirterek, “Depremin paniğiyle bırakıp çıkmak zorunda kaldık, korkudan gelemedik. Buradaki komşularım evden papağan sesi geldiğini söyleyince apar topar yola çıktım. Eve geldiğimde Alıç’ın kafesinde hayatta olduğunu gördüm. 2 cennet papağanım, bir sultan papağanım ve 4 kanaryam vardı ama maalesef onlar öldüler. Geriye sadece Alıç kaldı. Normalde çok seçerek yerdi, yediklerinin çoğu yarım kalırdı. Kafesinin içinde yediklerinden arta kalan posalar sayesinde hayatta kalmış. Alıç’ın yaşadığını söyleyince ailemde herkes büyük mutluluk yaşadı” diye konuştu.

Bazı ziyaretçilerin yasak olmasına rağmen türbeye girerek dua ettikleri görüldü.

ENKAZ ALTINDA TÜRBE ZİYARETİ

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Alaybeyli köyündeki Antakya Haçlı Prensliği’nin önemli kalelerinden Darb-ı Sak Kalesi ve içerisinde bulunan Bayezid-i Bestami Türbesi de yıkıldı. Yıkılan kale ve türbeye giriş yasağı getirilmesine rağmen birçok ziyaretçi enkazlardan tırmanarak kale ve türbeyi ziyaret ediyor. Kalenin içinde bulunan Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’in aile mezarlığı da zarar gördü. Bazı mezar taşlarının yıkıldığı ve üzerine kayaların devrildiği fark edildi.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/tarihi-kilise-yardim-merkezi-oldu-42230107