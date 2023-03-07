Hatay’da Yıkılan Kiliselerde Hasar Tespit Çalışmaları

Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleri, İskenderun’da bulunan, yaşanan depremde hasar gören veya tamamen yıkılan ibadethanelerde incelemelerde bulundu.

Yüzyılın felaketine neden olan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli büyük depremlerde yüzbinlerce bina yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Hasar gören yapılar arasında kültür mirası olan ibadethanelerde bulunuyor.Ellerindeki listede bulunan vakıflara ait kültür mirası yapılarda incelemelerde bulunmak üzere İskenderun’a gelen Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden mimar ve mühendisler, İskenderun Latin Katolik Kilisesi, Süryani Katolik Kilisesi ve Rum Katolik Kilisesinde incelemelerde bulundu. Kiliselerin yıkılan veya hasar görmüş yerlerini fotoğraflayarak kayıt altına yetkililer, kiliseler hakkında bilgiler de aldı. (Haber: İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/hatayda-yikilan-kiliselerde-hasar-tespit-calismalari/