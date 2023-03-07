Depremler Antep’teki Kurtuluş Camisi’ne de zarar verdi

Eski “Meryem Ana Kilisesi” ve “Surp Asdvadzadzin Katedrali” olarak da bilinen yapı, Ermeni Soykırımı’ndan sonra camiye dönüştürüldü.

1892 yılında “Meryem Ana Kilisesi” olarak inşa edilen, bir süre cezaevi olarak kullanıldıktan sonra 1960 yılında camiye dönüştürülen Kurtuluş Camisi, Antep’in simge mekânları arasında yer alıyor.

Tarihi sokaklara yakın konumu itibari ile kente gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yapı, Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı.

Depremin etkisiyle kubbesi çöken caminin minarelerinde de kısmi hasarlar oluştu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre girişi kapatılan yapının, aslına uygun bir şekilde restore edileceği belirtildi.

(TY)

bianet